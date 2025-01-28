Дослідники можуть розгадати таємницю зниклої колонії Роанок: що приховувала карта 400-річної давнини

Дослідники припустили, що колоністи могли залишити острів і переселитися на цю територію, яка тепер відома як "Ділянка X".

1587 року англійські колоністи висадилися на острів Роанок, сподіваючись заснувати перше постійне поселення в Новому світі. Проте через три роки колонія зникла безслідно, залишивши лише одне слово — CROATOAN, вирізане на дерев’яному стовпі.

Про це пише Daily Mail.

Джон Уайт, картограф і губернатор колонії, створив карту La Virginea Pars, яка детально зображала узбережжя Північної Кароліни. Згодом дослідники виявили, що одна з ділянок на карті була зафарбована. Ця ділянка відповідала місцю поблизу сучасного округу Берті, де 2007 року археолог Ніколас Луккетті знайшов фрагменти англійської кераміки.

Дослідники припустили, що колоністи могли залишити острів і переселитися на цю територію, яка тепер відома як "Ділянка X". Цей регіон розташований менш ніж за 100 миль від останнього відомого місця перебування колоністів.

Археологічні знахідки підтверджують зв’язок

2012 року куратор Британського музею Кім Слоун та реставратор Еліс Рагхаймер використали світловий короб для аналізу карти Уайта. Вони виявили на ній прихований символ форту, що, ймовірно, вказує на місце, куди могли переселитися колоністи.

"Думаю, ми щойно знайшли передбачуване місце колонії “Місто Релі”, яку Джон Уайт мав заснувати у Вірджинії", — поділився Слоун.

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Ці знахідки узгоджуються з фрагментами прикордонної кераміки, які раніше знайшли на "Ділянці X". Вона датується кінцем XVI століття та могла належати колоністам Роанока.

Ще одна підказка була виявлена ​​в 1937 році - це був Камінь Дера, який, як вважають, був написаний Елеонор Уайт Дер, дочкою губернатора Роанока Джона Уайта, і, можливо, розповідає про те, що трапилося з поселенцями, коли вони покинули свою колонію на Роанок.

Проте, попри обнадійливі відкриття, розкопки не підтвердили існування форту, зазначеного на карті. Вчені з First Colony Foundation використовували супутникові технології для детального дослідження місця, але не виявили топографічних особливостей, які б вказували на велике поселення.

Попри те, що розкопки не виявили великого поселення на "Ділянці X", археологи припускають, що колоністи Роанока могли розділитися на кілька груп і асимілюватися серед корінного населення. Знахідки англійських артефактів поруч із предметами, які належали індіанцям, можуть свідчити про обмін культурою та спільне проживання.

Дослідники також вважають, що колоністи могли обрати невеликі, мобільні поселення, щоб уникати можливих нападів ворогів, зокрема іспанських загарбників або ворожих племен.

Загадка CROATOAN: що це означає?

Єдиним письмовим свідченням, залишеним колоністами, було слово CROATOAN, вирізане на дерев’яному стовпі. Деякі історики вважають, що це вказує на переселення колоністів на острів, населений індіанським племенем з такою самою назвою.

Однак археологічні розкопки на острові не виявили значної кількості англійських артефактів, що ускладнює підтвердження цієї гіпотези.

Завдяки сучасним методам дистанційного зондування, супутникових знімань та хімічного аналізу ґрунтів дослідники сподіваються отримати більше інформації про місця, де могли оселитися колоністи.

Попри століття досліджень, історія зниклої колонії Роанок залишається однією з найбільших археологічних загадок Америки. Вчені продовжують пошуки, сподіваючись, що нові технології та відкриття проллють світло на долю перших англійських поселенців у Новому світі.