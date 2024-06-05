В сузір'ї Північної Корони очікується незвичайна подія, якої не було від 1946 року

Останні два вибухи, коли зірка стала видною неозброєним оком, були 1866 і 1946 роках.
В сузір'ї Північної Корони у будь-який момент може з'явитися нова зірка. Її
незабаром можна буде побачити неозброєним оком уперше від 1946 року. Це є незвичайною подією в сузір'ї Північної Корони. Про це пише видання LiveScience.
Відповідно до даних NASA , палахкотлива зірка )офіційна назва ) T Coronae Borealis значно пожвавішає від 5 червня 2024 року від величини +10 (за межами видимості неозброєним оком) до величини +2. Це приблизно така ж яскравість, як у Полярної зірки. Вона є 48-ю зорею за яскравістю на нічному небі.
"Пломінку зірку можна знайти в сузір’ї Корона Бореаліс, "Північній Короні", між сузір’ями Волопаса та Геркулеса. Найпростіший спосіб знайти Corona Borealis – це спочатку визначити місцеперебування декількох найяскравіших зірок на літньому нічному небі", - сказано у статті.
Corona Borealis Астрономи вважають, що вона знову вибухне, тому що це відбувається за тією ж схемою, що й останні два вибухи 1866 і 1946 роках. За десять років до обох вибухів стала дещо яскравішою, а потім знову потьмяніла безпосередньо перед великим вибухом. Зірка стала яскравішою від 2015 року, після чого в березні 2023 року відбулося видиме затемнення. Це означає, що новий вибух неминучий.
Нагадаємо, вчені
зафіксували нову планету в придатному для життя місці.
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