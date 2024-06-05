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В сузір'ї Північної Корони очікується незвичайна подія, якої не було від 1946 року

В сузір'ї Північної Корони очікується незвичайна подія, якої не було від 1946 року

Сузір'я. Ілюстративне / Фото: pinterest.com

Останні два вибухи, коли зірка стала видною неозброєним оком, були 1866 і 1946 роках.

В сузір'ї Північної Корони у будь-який момент може з'явитися нова зірка. Її незабаром можна буде побачити неозброєним оком уперше від 1946 року. Це є незвичайною подією в сузір'ї Північної Корони.

Про це пише видання LiveScience.

Відповідно до даних NASA , палахкотлива зірка )офіційна назва T Coronae Borealisзначно пожвавішає від 5 червня 2024 року від величини +10 (за межами видимості неозброєним оком) до величини +2. Це приблизно така ж яскравість, як у Полярної зірки. Вона є 48-ю зорею за яскравістю на нічному небі. 

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