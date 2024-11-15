Дослідники розробили спосіб виявлення зіпсованого молока за допомогою смартфона

Австралійські вчені з Університету Нового Південного Вельсу (UNSW) розробили метод точної перевірки того, чи не зіпсувалося молоко, за допомогою вібромотора, який є в кожному смартфоні.

Про це пише Oddity Central.

Сучасний смартфон вже давно став майстром на всі руки, але цей гаджет отримує нові функціональні можливості практично щодня. Один із найгеніальніших способів, який ви, ймовірно, зможете використовувати в найближчому майбутньому – це перевірити, чи не зіпсувалося молоко, в комфорті власної кухні або в магазині, навіть не відкриваючи контейнер. Дослідники з факультету комп'ютерних наук та інженерії UNSW нещодавно розробили новий датчик для смартфонів під назвою VibMilk, який використовує вібраційний двигун гаджета та інерційний вимірювальний блок (IMU) для перевірки свіжості молока без необхідності відкривати контейнер. Високотехнологічний метод може одного дня скоротити поточні втрати 20% молочних продуктів.

"Ви можете відчути запах або смак простроченого молока, але для цього потрібно відкрити упаковання", - сказав професор Університету Вень Ху. "Це призводить до потрапляння бактерій, що прискорює псування. VibMilk є неінвазивним, а це означає, що ви можете перевірити свіжість молока, не порушуючи пломбу".

Цікаво, що VibMilk – не перший у світі неінвазивний метод перевірки свіжості молока. Однак попередні методи або вимагали дорогого обладнання, або були занадто незручними, або працювали лише з прозорими та напівпрозорими контейнерами. VibMilk, з іншого боку, сприяє масовому впровадженню, оскільки покладається на вбудований вібромотор середньостатистичного смартфона.

Дослідники вигадали VibMilk, проаналізувавши, як псується молоко. Це відбувається через збільшення кількості бактерій, що, зі свого боку, призводить до підвищення рівня лактату та зниження рівня глюкози. Коли молоко псується, воно змінює фізичні властивості, такі як щільність, в'язкість та поверхневий натяг, які по-різному реагують на вібраційні сигнали.

VibMilk фіксує реакцію на вібрацію, яку створює двигун смартфона, коли він проходить крізь молоко, а потім використовує алгоритми машинного навчання для аналізу сигналів і класифікує молоко, що псується, за 23 різними рівнями рН.

Всупереч поширеній думці, термін придатності не може точно передбачити, коли молоко зіпсується, оскільки це залежить від низки факторів, таких як умови зберігання та транспортування, ізоляція тари тощо. Молоко, що зберігається за правильної температури, може бути ще хорошим за декілька днів до закінчення терміну придатності, тоді як неналежні умови можуть призвести до того, що воно зіпсується до закінчення терміну придатності, тому споживачам доцільніше перевіряти свіжість молока безпосередньо перед вживанням, щоб уникнути непотрібного викидання або харчового отруєння.

"Тестування на чотирьох поширених смартфонах показало, що VibMilk може прогнозувати значення pH молока з середньою точністю 98,35% і досягло 100% точності для індикації свіжого молока", - оголосив UNSW.

Для подальшого вдосконалення технології дослідники наразі вивчають, як різні пакувальні матеріали впливають на вібраційні сигнали, коли вони проходять через молоко.

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