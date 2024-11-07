Створено зомбі-дрони з тіл мертвих птахів – фото

Дослідники розробили дрони-качки-зомбі з тіл мертвих птахів.

Про це пише New York Post.

Команда з Нью-Мексико знайшла спосіб використовувати частини тіла для створення реалістичних птахів-дронів.

Вони вважають, що дрони допоможуть у моніторингу дикої природи, оскільки змішуються з природним середовищем.

Після демонстрації ідеї минулого року, механіку вже втілили у качках, які можуть плавати водою, та голубах із камерами на шиї.

Зомбі-дрони з тіл мертвих птахів / Фото: New Mexico Tech

Доцент кафедри машинобудування доктор Мостафа Гассаналіан каже, що команда не вбиває птахів заради пристроїв, і вони не були розроблені для шпигунства.

Зомбі-дрони з тіл мертвих птахів / Фото: New Mexico Tech

Команда пояснює: "Останні розробки в рамках проєкту зосереджені на двох збережених таксидермічних качках крижня, розроблених як дрони, що махають та плавають. Плавальна версія відтворює рухи ніг качки, забезпечуючи реалістичні, природні рухи у воді. Цей інноваційний проєкт поєднує фізіологію птахів із передовою механікою дронів для створення дронів, які точно імітують природні схеми польоту і поведінку справжніх птахів".

Зомбі-дрони з тіл мертвих птахів / Фото: New Mexico Tech

Окрім дронів для качок-крижнів, команда просуває проєкт, інтегруючи сплави з пам'яттю форми в кігті таксидермічного голуба, щоб він міг сідати на сідало і спостерігати за сценою.

Зомбі-дрони з тіл мертвих птахів / Фото: New Mexico Tech

Доктор Мостафа Хассаналіан пояснює: "Я повинен зазначити, що основною і єдиною метою цього проєкту є моніторинг дикої природи, а не шпигунство. Дрони використовуються для моніторингу дикої природи, але вони створюють багато шуму, який може налякати тварин. Жоден справжній птах не зазнав фізичної шкоди під час виготовлення дронів, і ми не маємо наміру робити це взагалі. Ми використовували лише пір'я та опудала птахів, які доступні на ринку, і працювали з місцевими художниками-таксидермістами".

Зомбі-дрони з тіл мертвих птахів / Фото: New Mexico Tech

Команда додає: "Основною метою цього проєкту є розроблення безпечних, екологічно чистих платформ, які можуть підтримувати моніторинг дикої природи, пом'якшити наслідки пташиних страйків поблизу аеропортів та запропонувати нові підходи до спостереження за навколишнім середовищем та досліджень. Поєднання таксидермії з технологіями безпілотників знаменує собою нову еру в біоінженерії, створюючи основу для універсальних безпілотників з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище, які гармонійно поєднуються з природою".

Зомбі-дрони з тіл мертвих птахів / Фото: New Mexico Tech

Нагадаємо, Японія запустила в космос перший у світі дерев'яний супутник LignoSat. Супутник, виготовлений із хонокі, має продемонструвати космічний потенціал дерева.

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