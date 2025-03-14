Дослідники виявили 5000-річну цивілізацію під найбільшою у світі пустелею – фото

Під піщаними дюнами Саудівської Аравії виявлено цивілізацію завдяки досягненням штучного інтелекту. Це сталося після того, як на території Риму знайшли найдавнішу єврейську лазню.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в Geosciences, її виявила команда дослідників з Університету Халіфа в Абу-Дабі після того, як вони розробили неймовірний алгоритм машинного навчання, який допомагає їм досліджувати простори Руб аль-Халі, більш відомого як "Порожній квартал".

Вона займає понад 647 000 квадратних км на Аравійському півострові і є найбільшою ділянкою безперервного піску у світі.

У цій безкрайній пустелі розташована археологічна пам'ятка Сарук Аль-Хадід, яка містить докази людської діяльності, що датуються 5 000 років тому.

Виявити таку неймовірну знахідку вдалося завдяки новій методиці, розробленій самими дослідниками. Вона поєднує супутникові знімки зі штучним інтелектом для "автоматизації та покращення виявлення і картографування археологічних об'єктів в ОАЕ та інших пустельних регіонах".

Знайдено 5000-річну цивілізацію / Фото: Geosciences

Керівниця лабораторії екологічних та геофізичних наук (ENGEOS) коледжу, докторка Діана Френсіс пояснила: "Рушійною силою цього дослідження було надання можливості ОАЕ виявити археологічні пам'ятки та об'єкти, приховані під піском. Враховуючи клімат і той факт, що більша частина країни – це пустеля, було надто складно логістично обстежити пустелю з землі. Ось чому супутникові дані були ключовими. Крім того, нам потрібна була технологія, яка може бачити під піском".

Dubai Culture, державна установа, яка керує археологічним об'єктом, оголосила про свій намір провести розкопки на ділянках, визначених командою Університету Халіфа минулого року.

Автори дослідження тепер очікують, що "розроблені тут методи можуть бути адаптовані, щоб краще служити археологічним дослідженням на більших територіях і в подібному середовищі, тим самим висвітлюючи минуле і спрямовуючи майбутні дослідження".

Знайдено 5000-річну цивілізацію / Фото: Geosciences

Докторка Френсіс додала: "Це дослідження є підтвердженням концепції того, як зображення SAR і машинне навчання можуть спрямовувати археологічні пошуки в пустельному середовищі. Методи, які ми розробили, працюють у всіх посушливих регіонах, і я сподіваюся, що ми зможемо застосувати їх на всій території ОАЕ, а потім перенести в інші пустельні райони регіону. Ці території все ще недосліджені, але ми знаємо, що вони мають культурну історію".

Нагадаємо, учені здивували дослідженням про колір шкіри давніх європейців. Генетична основа світлої шкіри, за припущенням вчених, з'явилася в Швеції, але ще недавно, за історичними мірками, це було рідкісним явищем.

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