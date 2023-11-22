Дослідники виявили новий ризик для здоров'я астронавтів — еректильну дисфункцію

Чоловіки-астронавти можуть повернутися з глибокого космосу, схильні до еректильної дисфункції, кажуть вчені.

Про це пише The Guardian.

У ході дослідження, яке вважається першим щодо оцінки впливу галактичної радіації та невагомості на чоловіче сексуальне здоров'я, дослідники, що фінансуються NASA, виявили, що галактичні космічні промені та, меншою мірою, мікрогравітація можуть порушувати функцію еректильних тканин з наслідками, які можуть потенційно тривати десятиліттями.

Американські дослідники закликали уважно стежити за сексуальним здоров'ям астронавтів після повернення з майбутніх місій у далекий космос, зазначивши, що певні антиоксиданти можуть допомогти протидіяти згубним наслідкам, блокуючи шкідливі біологічні процеси.

Астронавти NASA / Фото: NASA

Науковці провели експеримент над щурами, щоб вивчити вплив космічного польоту на чоловічу фізіологію. Десятки тварин були підвішені на ременях під кутом 30 градусів і піддані впливу штучних галактичних космічних променів у Лабораторії космічного випромінювання NASA в Нью-Йорку.

Аналіз тканин щурів через рік показав, що навіть незначний вплив галактичних космічних променів збільшує окислювальний стрес у тварин. Це порушило функцію артерії, що забезпечує кров'ю статевий член та еректильну тканину. "Невагомість" теж вплинула, але не настільки помітно.

"У сукупності ці результати дозволяють припустити, що нервово-судинна функція еректильних тканин може бути порушена після тривалого дослідження глибокого космосу", — пишуть автори.

Нагадаємо, українець став керівником Марсіанської станції. У пустелі американського штату Юта симулюють можливе життя астронавтів на поверхні Червоної планети.

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