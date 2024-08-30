Дослідники знайшли доказ розп'яття Ісуса Христа на Туринській плащаниці – фото

Дослідження 2017 року, яке знову привертає увагу, припускає, що права рука, ймовірно, перебувала в "напруженому" положенні, що могло бути наслідком пошкодження нерва, спричиненого розп'яттям.

Аналіз відсутності великих пальців на Туринській плащаниці дозволяє припустити, що це дійсно була тканина, в яку був загорнутий Ісус Христос після розп'яття.

Про це повідомляє Daily Star.

Туринська плащаниця вже давно спричиняє суперечки, прихильники якої наполягають на тому, що бачать образ Христа, відбитий на тканині, тоді як критики називають її середньовічною містифікацією.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Cultural Heritage, руки на тканині були повторно проаналізовані у вищій роздільній здатності за допомогою "перетворення гістограми інтенсивності".

Це показало, що великий палець правої руки був у "неприродному" положенні, а це означає, що його відбиток майже повністю відсутній на плащаниці.

Аналіз показав, що великий палець правої руки був у "неприродному" положенні / Фото: Journal of Cultural Heritage

Розп'яття спричинило б пошкодження серединних нервів рук, що змусило б великі пальці зайняти це приховане положення, кажуть дослідники.

Це сталося після того, як штучний інтелект відтврорив "обличчя Ісуса Христа" з плащаниці.

Критики стверджують, що художник 14-го століття міг виготовити "плащаницю Месії", використовуючи порошковий пігмент на скульптурі або живій моделі.

Великий палець правої руки майже повністю був відсутній у плащаниці / Фото: Journal of Cultural Heritage

Ще 1908 року радіовуглецевий аналіз показав, що плащаниця походить від 1300-х років, тобто приблизно з того часу, коли починається її історія.

Але доктор Ліберато де Каро використав нову технологію, відому як ширококутне розсіювання рентгенівських променів, щоб стверджувати, що стародавня тканина дуже схожа на зразок зі знаменитої облоги Масади в 55-74 роках нашої ери.

Де Каро вказує на те, що в тканину вплетено багато пилкових зерен рослин, які походять з Близького Сходу, що відкидає ідею про те, що це європейська підробка.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли каміння, що відповідає дорозі, якою ходив Ісус. Археологи розкопали територію площею близько 3500 квадратних метрів.

Читайте також: