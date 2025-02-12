Дослідники знайшли таємничі тунелі, намальовані Леонардо да Вінчі 500 років тому

Приховану мережу тунелів виявили під замком Сфорца у Мілані. Ніхто точно не знає, навіщо було збудовано ці таємні ходи під замком XIII століття.

Нотатки Леонардо да Вінчі, написані кодом і прикрашені загадковими нарисами, сповнені інтригуючих таємниць. Але тепер вчені розкрили правду, що стоїть за одним із найцікавіших малюнків великого художника.

Про це пише Daily Mail.

Цілу мережу таємничих тунелів, вперше намальованих да Вінчі близько 1495 року, дослідники виявили під замком Сфорца в Мілані. Ніхто точно не знає, навіщо було збудовано ці таємні ходи під замком XIII століття, але експерти кажуть, що їх може бути ще більше.

Приховану мережу тунелів виявили дослідники з Міланського політехнічного університету спільно з адміністрацією замку та інжиніринговою компанією Codevintec Italiana. Спільними зусиллями ця команда створила новий метод цифрового сканування та картографії всієї конструкції замку, включаючи ті його частини, які були приховані від людських очей понад п'ять століть. Використовуючи лазерне сканування, GPS і георадар, дослідники виявили тунелі, які майже точно відповідали оригінальним нарисам да Вінчі.

"Сьогодні замок Сфорца набагато менший, ніж колись, а це означає, що під містом може бути прихована безліч інших руїн", – розповіла провідний дослідник проєкту Франческа Біоло з Міланського політехнічного університету.

Будівництво замку Сфорця почалося в 1358 році, але з того часу фортеця руйнувалася, реставрувалася і перебудовувалась незліченну кількість разів, при цьому більшість документів про ці інженерні та архітектурні зміни безповоротно втрачено. До наших днів збереглася лише шоста частина первісної конструкції.

Після того, як у 1400-х роках оригінальна будова була зруйнована, герцог Мілана Франческо Сфорца наказав збудувати на руїнах новий замок. Після смерті Франческо в 1466 його син Лодовіко Сфорца взяв на себе керівництво проєктом і запросив провідних художників, включаючи Леонардо да Вінчі, для прикрашення інтер'єру.

Роботи да Вінчі, як і раніше, можна побачити в так званому "Залі дерев'яних дощок" замку, але його найважливіший внесок, можливо, прихований у його особистому альбомі для замальовок. Працюючи над замком, да Вінчі зробив кілька нарисів оборонних укріплень, які дуже нагадували укріплення замку Сфорца.

Єдина деталь, яка спантеличила істориків, полягала в тому, що так Вінчі, який зазвичай славився своєю точністю, включив у свої плани ряд тунелів, яких не було ніде в замку. Однак нове дослідження показує, що да Вінчі, схоже, дуже точно зафіксував таємні особливості міланського замку.

"Цей малюнок, увічнений у малюнках Леонардо, довгий час був предметом легенд та домислів. Тепер, завдяки технологіям, здається, його існування можна підтвердити. Але є безліч секретних проходів", — йдеться у заяві дослідників.

Використовуючи комбінацію методів, дослідники виявили приміщення на другому підземному рівні та додатковий прохід, що йде паралельно відомому тунелю.

"Зображені споруди мають оборонний характер, тому внутрішня інфраструктура, а отже, і простори і проходи, повинні були служити солдатам у їхній повсякденній діяльності зі спостереження та захисту замку. Деякі з цих приміщень могли бути більш секретними, ніж інші, і тому корисними у разі облоги для відбиття атак ворогів", — пояснила Франко.

Проте, згідно з історичними записами, принаймні один із таємних проходів замку міг би мати більш особистий характер. Наприклад, один із тунелів з'єднує замок із прилеглою базилікою Санта-Марія-делле-Граціє — церквою, збудованою родиною Сфорца, де було поховано дружину Людовико, Беатріче д'Есте. Можливо, цей прохід був побудований для того, щоб скорботна сім'я могла відвідати своїх близьких найкоротшим і найбезпечнішим шляхом.

На думку дослідників, ці проходи, швидше за все, входять до тих, що були намальовані да Вінчі в 1495 році, проте неясно, чи він брав участь у їх проєктуванні. Сьогодні замок вже не є важливим військовим об'єктом, тепер це туристична пам'ятка, де розташовані три музеї.

Хоча приховані тунелі поки що залишаються недоступними, дослідники сподіваються, що зможуть знайти потаємні двері та відкрити їх, щоб пролити світло на історію замку.

Нагадаємо, фахівець епохи Відродження Анн Піццоруссо стверджує, що їй вдалося розгадати одну із таємниць картини "Мона Ліза". Дослідниця запевняє, що вона визначила тло портрета: місто Лекко, розташоване на березі озера Комо на півночі Італії.

Читайте також: