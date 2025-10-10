Гігантська біла акула. Фото: OCEARCH / SWNS

Дослідницька команда OCEARCH повідомила про «рідкісну» знахідку — в Атлантиці виловили велику білу акулу, яка встановила новий рекорд за вагою. Довжина морського гіганта сягнула 4,3 метра, а вага — близько 750 кілограмів.

Про це повідомило видання Express.

Вперше акулу, на ім’я, Contender («Претендент») зафіксували ще у січні — приблизно за 45 миль від південно-східного узбережжя США. Нещодавно її знову відстежили поблизу півострова Лабрадор у затоці Святого Лаврентія. Це один із найпівнічніших маршрутів, якими коли-небудь пересувались акули цього виду.

За даними OCEARCH, тварина проводить літо й осінь у північних водах, активно полюючи на тюленів, щоб накопичити жирові запаси перед міграцією до тепліших регіонів Флориди. Така поведінка, хоч і зменшує чисельність тюленів, сприяє збереженню балансу морської екосистеми та підтриманню рибних ресурсів.

Супутниковий трекер зафіксував кілька сигналів від спинного плавця Contender поблизу Канади наприкінці вересня та на початку жовтня. Це підтверджує здатність великих білих акул витримувати холодні умови Атлантики.

Науковці сподіваються, що спостереження за Contender допоможе дізнатися більше про процес розмноження великих білих акул — питання, яке досі залишається невирішеним. У 1960–1980-х роках їхня чисельність скоротилася приблизно до 9% від попередньої, тому кожен дорослий самець має особливу цінність для науки.

Дослідники припускають, що ця особина може вирости до шести метрів. Спостереження тривають, аби визначити потенційні місця спаровування цього виду.

