Дослідники створили кістковий "суперклей", який за лічені хвилини зрощує переломи

Китайські дослідники стверджують, що розробили революційний кістковий «суперклей», який здатен за лічені хвилини вилікувати переломи, на загоєння яких традиційно йшли місяці.

Про це пише Oddity Central.

Переломи кісток дуже важко піддаються лікуванню, а період відновлення найчастіше займає декілька місяців, але завдяки інноваційному кістковому «суперклею» тепер їх можна вилікувати за лічені хвилини, а не місяці.

Як повідомляється, чудодійний клей, який отримав назву Bone-02, був розроблений дослідниками з Чжецзянського університету в Ханчжоу і вже був успішно застосований у понад 150 випробувальних випадках. За словами Ліна Сяньфенга, хірурга-ортопеда з лікарні імені сера Рун Рун Шоу в Ханчжоу, революційний клей вводиться у вигляді однієї ін’єкції і «склеює зламані фрагменти кісток разом всього за три хвилини».

Прагнучи знайти простіший спосіб лікування ортопедичних травм, які зазвичай вимагають місяців простою та інвазивних операцій, що часто містять встановлення металевих пластин, вчені з Китаю знайшли несподіване натхнення у скромній устриці. Їх заінтригувала здатність морського молюска прилипати до підводних поверхонь за допомогою біоклею, який утворює стійкі до тиску та ерозії зв’язки у вологих, солоних, мокрих і постійно рухомих умовах. Надихнувшись цим природним механізмом, вчені з Ханчжоу створили Bone-02.

Винахідники Bone-02 представили експериментальний випадок пацієнта з переломом зап’ястя, який отримав ін’єкцію через 3-сантиметровий розріз і зцілився всього за три хвилини. Операція з відновлення зап’ястя вимагала б встановлення металевої пластини та гвинтів, видалення яких потребувало б повторної операції наступного року. Після тримісячного контрольного огляду перелом пацієнтки повністю зрослися без ускладнень. Це лише один із щонайменше 150 задокументованих випадків успішного лікування переломів за допомогою Bone-02.

Окрім того, що Bone-02 чудодійно фіксує переломи кісток за лічені хвилини, він також має додаткову перевагу — природним чином всмоктується в організм людини, усуваючи необхідність у повторній операції з видалення клею. Це мінімізує ризик інфікування.

Bone-02 вже запатентовано як у Китаї, так і за його межами, але необхідні додаткові клінічні випробування, щоб підтвердити, що він настільки безпечний та ефективний, як стверджують його винахідники.

