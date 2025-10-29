ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
266
2 хв

Пацюки проти кажанів: у Німеччині вперше зафіксували незвичне полювання (фото)

Вчені спостерігали незвичну поведінку сірих гризунів, які полювали на місцевих кажанів, підстерігаючи їх біля місць зимівлі та навіть ловлячи просто в повітрі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Полювання пацюків на кажанів / © sxc.hu

Полювання пацюків на кажанів зафіксували у Німеччині. Цей випадок став першим науково задокументованим прикладом такого типу полювання.

Результати відео дослідження опублікували в журналі Global Ecology and Conservation.

Вчені вважають, що відкриття демонструє ширшу різноманітність харчових стратегій пацюків у міських екосистемах і водночас свідчить про потенційні ризики для уразливих популяцій кажанів. Крім того, подібна взаємодія може сприяти передаванню небезпечних збудників хвороб між цими двома тваринами, які є їх переносниками.

Фото скрин відео nauka․ua

Як відбувалося полювання

Спостереження проводили за допомогою інфрачервоних камер у двох печерах на півночі Німеччини, де зимують кажани роду Myotis (нічниці). В одній із печер камери зафіксували 30 нападів, із яких 13 завершилися успішно — пацюки вполювали кажанів протягом лише п’яти тижнів у 2020 році. В іншій печері дослідники знайшли рештки принаймні 52 нічниць зі слідами поїдання.

Фото скрин відео nauka․ua

Пацюки використовували дві різні тактики. Перша — напад під час зльоту або повернення кажанів до печери. Для цього гризуни ставали на задні лапи, утримуючи рівновагу хвостом, і схоплювали здобич передніми лапами, завдаючи смертельного укусу.

Друга стратегія полягала у нападах на кажанів, що вже приземлилися або відпочивали. Ймовірно, пацюки орієнтувалися за допомогою вібрисів (сенсорних волосків, які часто помилково називають «вусами»), а потім швидко атакували.

Фото скрин відео nauka․ua

Наслідки для популяції кажанів

За оцінками науковців, навіть невелика група пацюків — близько 15 особин — протягом 90 днів зимівлі здатна знищити до 7% колонії кажанів у тій самій печері. Це припущення базується на тому, що пацюки могли б споживати виключно кажанів у холодний період. Однак дослідники зазначають, що у природі раціон цих гризунів може складатися з 70–86% тваринної їжі, тому така загроза є цілком реальною.

Фото скрин відео nauka․ua

Інші приклади незвичної поведінки тварин

Дослідження останніх років показали, що деякі види кажанів можуть полювати не лише на комах, а й на птахів. Крім того, у Південній Америці зафіксували спільне полювання «несправжніх вампірів».

Найдавніший відомий випадок полювання на кажана стався 48 мільйонів років тому — риба, яка спробувала вполювати кажана, задихнулася і загинула, про що свідчать скам’янілості.

Також біологи нещодавно встановили, що каліфорнійські ховрахи здатні полювати на дрібніших гризунів — вперше задокументували не просто споживання м’яса, а активне переслідування здобичі.

Нагадаємо, раніше ветеринари назвали 5 ознак того, як зрозуміти, що ви для улюбленця найважливіша людина.

