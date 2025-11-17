Дослідники витягли найстарішу РНК у світі й наблизили повернення мамонтів

Реклама

Шерстисті мамонти можуть опинитися на межі повернення до життя — про це свідчить новий науковий прорив, який відкрив дослідникам доступ до унікальних даних, недоступних раніше.

Про це пише Unilad.

Міжнародна команда вчених працювала над Юкою — дитинчам мамонта, знайденим у сибірській вічній мерзлоті у приголомшливо хорошому стані. Попри вік у 39 тисяч років, тіло малюка практично не пошкоджене, що дозволило отримати безпрецедентні результати. Дослідникам вдалося витягти найстарішу з відомих РНК із тіла вимерлої тварини — справжній прорив у палеогенетиці.

Доктор Еміліо Мармол із копенгагенського Інституту Глобуса зазначив, що такі методи можуть суттєво наблизити вчених до проєктів зі «скасування вимирання» певних видів. Йдеться не лише про мамонтів — потенційно з’являється шанс відновити дронтів чи тасманійських тигрів.

Однак попри масштабність відкриття, професор еволюційної геноміки зі Стокгольмського університету Лав Дален підкреслює: про реальне клонування мамонта говорити зарано. Зате відновлена РНК може розкрити, які гени впливають на розвиток ключових ознак, і стати основою для майбутніх досліджень.

Та наукові виклики — лише частина картини. Клонування вимерлих видів супроводжується серйозними етичними дилемами. Серед них — питання, хто має виношувати плід. Один із варіантів — сурогатна вагітність слонихи. Проте новонароджене маля буде іншим видом, що може спричинити глибоку психологічну травму і для нього, і для матері. Дослідники порівнюють це з гіпотетичною ситуацією, коли людина після ЕКЗ народжує дитину іншого виду.

Ще один виклик — неможливість створити життєздатну популяцію. Клоновані мамонти були б генетично ідентичними, що не дозволяє сформувати різноманітний генофонд.

Попри приголомшливі перспективи, науковці наголошують: сьогодні існує безліч живих видів, які перебувають під реальною загрозою зникнення через діяльність людини, включно зі спалюванням викопного палива. І хоча ідея повернення мамонта звучить захопливо, інвестиції в охорону природи можуть дати куди важливіший результат.

