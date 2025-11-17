- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 256
- Час на прочитання
- 2 хв
Дослідники витягли найстарішу РНК у світі й наблизили повернення мамонтів
Науковці вперше змогли відновити найдавнішу РНК із замерзлого дитинчати мамонта, що може стати фундаментом для майбутніх спроб відродити вид.
Шерстисті мамонти можуть опинитися на межі повернення до життя — про це свідчить новий науковий прорив, який відкрив дослідникам доступ до унікальних даних, недоступних раніше.
Про це пише Unilad.
Міжнародна команда вчених працювала над Юкою — дитинчам мамонта, знайденим у сибірській вічній мерзлоті у приголомшливо хорошому стані. Попри вік у 39 тисяч років, тіло малюка практично не пошкоджене, що дозволило отримати безпрецедентні результати. Дослідникам вдалося витягти найстарішу з відомих РНК із тіла вимерлої тварини — справжній прорив у палеогенетиці.
Доктор Еміліо Мармол із копенгагенського Інституту Глобуса зазначив, що такі методи можуть суттєво наблизити вчених до проєктів зі «скасування вимирання» певних видів. Йдеться не лише про мамонтів — потенційно з’являється шанс відновити дронтів чи тасманійських тигрів.
Однак попри масштабність відкриття, професор еволюційної геноміки зі Стокгольмського університету Лав Дален підкреслює: про реальне клонування мамонта говорити зарано. Зате відновлена РНК може розкрити, які гени впливають на розвиток ключових ознак, і стати основою для майбутніх досліджень.
Та наукові виклики — лише частина картини. Клонування вимерлих видів супроводжується серйозними етичними дилемами. Серед них — питання, хто має виношувати плід. Один із варіантів — сурогатна вагітність слонихи. Проте новонароджене маля буде іншим видом, що може спричинити глибоку психологічну травму і для нього, і для матері. Дослідники порівнюють це з гіпотетичною ситуацією, коли людина після ЕКЗ народжує дитину іншого виду.
Ще один виклик — неможливість створити життєздатну популяцію. Клоновані мамонти були б генетично ідентичними, що не дозволяє сформувати різноманітний генофонд.
Попри приголомшливі перспективи, науковці наголошують: сьогодні існує безліч живих видів, які перебувають під реальною загрозою зникнення через діяльність людини, включно зі спалюванням викопного палива. І хоча ідея повернення мамонта звучить захопливо, інвестиції в охорону природи можуть дати куди важливіший результат.
Нагадаємо, нове дослідження показує, що неандертальці ніколи повністю не вимерли.