Дослідники знайшли місце відомого дива Ісуса, описаного в Біблії

Скеля Курсі, що заходить в Галілейське море / Фото Bible Lands Pictorial Library

Археологи вважають, що знайшли місце, де Ісус вигнав демонів у стадо свиней поблизу Галілейського моря.

Про це пише The Daily Mail.

Доктор Скотт Стріплінг, директор розкопок Асоціації біблійних досліджень (ABR), розповів виданню Digging for the Truth, що поєднання текстових підказок, географії та занурених у воду руїн привело його до міста Курсі в Ізраїлі.

Згідно з Євангеліями від Матвія, Марка та Луки, Ісус прибув човном через Галілейське море із заходу на схід, де зустрів чоловіка, одержимого «Легіоном» демонів.

Духи просили, щоб їх відправили у стадо свиней, яке потім кинулося зі стрімкого схилу в море і потонуло. Це збігається з географічними підказками поблизу щойно відкритого місця.

«Усі три Євангелія говорять, що поруч був обрив, — сказав Стріплінг. — Усі три говорять, що поруч були гробниці. І вони повідомляють нам, що Ісус припливав на човні із західного боку на східний».

Знахідка римської гавані

Прорив стався завдяки гавані римської доби, частково зануреній в озеро.

Керуючись масивним стародавнім акваріумом для риби (використовувався століття тому, щоб зберігати свіжозловлену рибу живою), Стріплінг і його команда визначили розташування гавані, де Ісус міг пристати до берега перед здійсненням екзорцизму.

Стріплінг використав інформацію з розкопок 1985 року, які задокументували десятки стародавніх гаваней уздовж Галілейського моря, включаючи Курсі, що мала масивні кам’яні пірси та великий прилеглий акваріум.

Гавань знову зникла, коли рівень води піднявся, і більшість про неї забула.

Підводне дослідження

Озброївшись старими звітами про розкопки та фотографіями, Стріплінг повернувся у 2023 році зі знімальною групою.

Орієнтуючись за GPS та орієнтирами, включно з гирлом Ваді Семак та безпомилковим акваріумом для риби, вони одягли водолазне спорядження та занурилися у кришталево чисту воду.

Підводне дослідження виявило масивні кам’яні пірси та ретельно розташовані блоки, що утворюють класичну гавань.

«Ми відчули каміння раніше, ніж побачили його, — сказав Стріплінг. — Масивні, оброблені блоки, що утворюють подвійні пірси, класична конструкція гавані».

Підтвердження розташування гавані було ключовим для розуміння того, де могла відбутися біблійна подія.

Збіг біблійних деталей

Подорож, описана у Святому Письмі — Ісус, що залишає Капернаум і переправляється на східний бік озера — географічно відповідає Курсі.

Крутий схил Курсі до Галілейського моря / Фото: Bible Lands Pictorial Library

Розташовані поруч гробниці вкривають схил пагорба, де паслися свині, а стрімкий обрив менш ніж за 50 метрів від води дозволив би стаду кинутися в Галілейське море, відтворюючи драматичну сцену, зафіксовану в Євангеліях.

«Від гавані кожна біблійна деталь збігається в радіусі 200 метрів», — сказав Стріплінг.

На вершині пагорба над Курсі розташована візантійська каплиця, відома як «Каплиця Чуда», яка зберігає мозаїчну підлогу, яку деякі вчені інтерпретують як зображення свиней.

Паломники шанують це місце вже понад 1500 років. «Це не просто традиція, — зазначив Стріплінг. — Візантійці будували там, де перетиналися пам’ять і географія. Ймовірно, вони дотримувалися досліджень Орігена».

Символізм «Легіону» та свиней

Курсі розташоване в Декаполісі, об’єднанні десяти греко-римських міст. Свиней, ймовірно, вирощували за контрактом для римських військ. 10-й Легіон, що дислокувався неподалік, використовував вепра як свою емблему.

«Коли демони кажуть „Легіон“, це не випадковість, — сказав Стріплінг. — Це був язичник, можливо, невдалий новобранець або робітник, якого мучили сили, що відображали римське гноблення. Свині були не просто худобою, це було військове постачання».

Ісус вигнав бісів з чоловіка у 2000 свиней, які кинулися в Галілейське море і потонули / © wikimedia.org

«Після дива зцілений чоловік благає дозволу слідувати за Ісусом, але його відправляють додому, щоб він сповіщав про те, що зробив Бог. За рік, коли Ісус повертається (Марка 6), його зустрічає безліч людей, що свідчить про те, що свідоцтво цього чоловіка викликало відродження».

«Його послух змінив регіон, — розмірковував Стріплінг, стоячи в стародавній гавані. — Ми не просто знаходимо каміння. Ми стоїмо там, де відчай зустрів визволення».

Хоча жоден напис не проголошує «Ісус був тут», збіг гавані, обриву, гробниць і раннього християнського вшанування утворює те, що Стріплінг називає «критеріальним екраном», який не проходить жодне інше місце.

Поки що гавань залишається під водою, видимою лише тоді, коли падає рівень озера або водолазам із дозволами. Але її повторне відкриття прикріплює плаваюче диво до твердої землі та зануреного каміння.

