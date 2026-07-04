Дослідники знайшли на дні океану "справжню капсулу часу" - що там було

Затоплена автівка / © Фото з відкритих джерел

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Під час дослідження затонулого американського авіаносця USS Yorktown науковці зробили сенсаційну знахідку. На глибині понад 5200 метрів вони виявили майже неушкоджений автомобіль Ford Super Deluxe «Woody» 1941 року, який пролежав на дні океану понад вісім десятиліть.

Про знахідку повідомила NOAA Ocean Exploration.

Спочатку камери робота зафіксували лише два блискучі елементи серед уламків корабля. Коли апарат наблизився, стало зрозуміло, що це не частина авіаносця, а майже повністю збережений легковий автомобіль.

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Після детального аналізу фахівці встановили, що це Ford Super Deluxe «Woody» 1941 року.

Поки що дослідники не можуть остаточно відповісти, чому цивільний автомобіль опинився на військовому кораблі.

Найімовірніше, Ford використовували на військово-морській верфі в Перл-Гарборі. За однією з основних версій, автомобіль завантажили на USS Yorktown під час термінового ремонту після бойових пошкоджень, однак згодом він так і залишився на борту.

7 червня 1942 року авіаносець затонув після атаки японського підводного човна під час битви за Мідвей, а автомобіль пішов на дно разом із ним.

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Під час детального огляду автомобіля дослідники помітили напис SHIP SERVICE.

Ще один фрагмент напису був частково пошкоджений, однак, за оцінками істориків, там могли бути слова CV-5 NAVY або US NAVY. Позначення CV-5 було офіційним номером авіаносця USS Yorktown, що додатково підтверджує зв’язок автомобіля з кораблем.

Під час дослідження науковці також вперше повністю задокументували велику настінну фреску, яка збереглася в шахті ліфта авіаносця.

Крім того, на ангарній палубі виявили кілька пікіруючих бомбардувальників Douglas SBD Dauntless. Один із них лежав догори колесами, а під його крилом досі залишалася авіабомба, яку екіпаж так і не встиг використати.

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Старший морський археолог NOAA Філ Гартмаєр назвав Ford однією з найбільш несподіваних знахідок експедиції.

За його словами, автомобіль є справжньою «капсулою часу», яка може допомогти історикам краще зрозуміти, як цивільний транспорт використовували на військових кораблях під час Другої світової війни.

Нагадаємо, у Словаччині, поблизу міста Врабле, міжнародна група археологів виявила одне з, мабуть, найзагадковіших і найстрашніших поховань в історії Європи. В масовій могилі віком близько 000 років знайшли останки кількох десятків людей, у яких повністю відсутні черепи.

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