ДНК-дослідження показали, що половина світу має генетичне походження від України

Дослідження вказують на те, що половина населення планети має генетичне походження від давньої культури, яка існувала на території України.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Нещодавно проведене ДНК-дослідження дозволило встановити, що половина людства може походити від представників Ямної культури, яка існувала на території України близько 5 тисяч років тому. Це відкриття стало можливим завдяки дослідженням генетичної інформації, зібраної в селі Михайлівка на Херсонщині, де вчені знайшли генетичні сліди цієї культури.

Саме з території, де жили носії Ямної культури, розпочалося розселення, яке охопило всю Євразію. Мови, що розвивалися з їхнього кореня, стали основою для понад 400 сучасних мов, включаючи багато індоєвропейських. Зусилля лінгвістів і археологів дозволили частково відновити мову Ямної культури, що була праматір'ю цієї великої мовної групи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жінка від нудьги зробила тест ДНК і розкрила 60-річну таємницю.

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