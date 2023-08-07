Дотримуйтеся цих простих порад, і ваш ноутбук буде довго тримати заряд

Акумулятор ноутбука довше триматиме заряд, якщо дотримуватися цих правил.
Ми купуємо ноутбук для того, щоб мати змогу користуватися ним автономно у будь-якому зручному місці. Але дуже часто пристрій не тримає заряд, акумулятор вже після півроку використання ноутбука потрібно заряджати все частіше. Чому так виходить, і як зберегти життя батареї якнайдовше? Є прості та ефективні методи для виправлення цієї проблеми. Щоб дізнатися, як зекономити заряд та подовжити витривалість батареї ноутбука, читайте далі.
Як довго працює акумулятор ноутбука?
Виробники та спеціалісти сервіс-центрів говорять, що «життя» батареї ноутбука має до 500 циклів в режимі «заряджений/розряджений». Потім ємність акумулятора знижується, подекуди до 80%. Як зазначають виробники, це цілком природньо, адже батарея не вічна. Також заряд знижується під час перепаду температур. А якщо допускати часте перегрівання ноутбука, то акумулятор швидше вийде з ладу.
Спеціалісти сервіс-центрів та продавці застерігають, що заявлений час автономної роботи пристрою часто не збігається із реальним. Це тому, що такий час виробники вираховують при ідеальних умовах: оптимальної температури, низької яскравості екрану, мінімального навантаження тощо. Також на падіння заряду впливає програмне забезпечення та налаштування акумулятора ноутбука.
Щоб заряд ноутбука тримався довго: поради спеціалістів
Як продовжити роботу батареї ноутбука? Потрібно дотримуватися цих чотирьох простих, але дуже дієвих рекомендацій.
- Відключайте ноутбук від електромережі. Коли пристрій постійно увімкнений, то батарея не накопичує і не віддає енергію. Якщо акумулятор не виконує свою базову функцію, то він не заряджається на сто відсотків. Тому вкрай необхідно дотримуватися циклів – заряджати та розряджати батарею, це підвищить її працездатність. Але не слід розряджати акумулятор ноутбука повністю, тоді краще його вимикати й чекати, поки він зарядиться.
- Уникайте перегрівання пристрою. Нормальна температура для роботи ноутбука – це 15-35 градусів. Так як ми звикли працювати лежачи з ноутбуком на колінах, він досить часто перегрівається. Потрібно ретельно слідкувати за тим, щоб повітря вільно поступало до вентиляційної системи пристрою. Оскільки під час перегрівання ноутбук швидко розряджається. У такому випадку слід використовувати для роботи спеціальну підставку, яку можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині.
- Закривайте програми, які не використовуються. Ті інструменти, що працюють у фоновому режимі «з’їдають» велику кількість енергії. Тому закривайте ті програми, які ви не використовуєте у роботі. Не використовуйте також велику кількість вкладок браузера – це також допомагає зберігати заряд батареї. Відключайте від ноутбука всі непотрібні пристрої - навушники чи колонки, бо вони споживають досить багато енергії.
- Відрегулюйте налаштування батареї. Це зовсім нескладно зробити самостійно. Якщо обрати економний режим, це зменшить витрату заряду до двадцяти відсотків. Для цього потрібно натиснути на зображення батареї у нижньому боці екрана праворуч. Або зробити це через меню «Пуск», далі відкриється «Панель управління». У відкритому меню слід обрати строку «Економія енергії», замість запропонованого за замовчуванням «Збалансованого» режиму, і натиснути на іконку.
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