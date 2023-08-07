Дотримуйтеся цих простих порад, і ваш ноутбук буде довго тримати заряд

Ми купуємо ноутбук для того, щоб мати змогу користуватися ним автономно у будь-якому зручному місці. Але дуже часто пристрій не тримає заряд, акумулятор вже після півроку використання ноутбука потрібно заряджати все частіше. Чому так виходить, і як зберегти життя батареї якнайдовше? Є прості та ефективні методи для виправлення цієї проблеми. Щоб дізнатися, як зекономити заряд та подовжити витривалість батареї ноутбука, читайте далі.

Як довго працює акумулятор ноутбука?

Виробники та спеціалісти сервіс-центрів говорять, що «життя» батареї ноутбука має до 500 циклів в режимі «заряджений/розряджений». Потім ємність акумулятора знижується, подекуди до 80%. Як зазначають виробники, це цілком природньо, адже батарея не вічна. Також заряд знижується під час перепаду температур. А якщо допускати часте перегрівання ноутбука, то акумулятор швидше вийде з ладу.

Спеціалісти сервіс-центрів та продавці застерігають, що заявлений час автономної роботи пристрою часто не збігається із реальним. Це тому, що такий час виробники вираховують при ідеальних умовах: оптимальної температури, низької яскравості екрану, мінімального навантаження тощо. Також на падіння заряду впливає програмне забезпечення та налаштування акумулятора ноутбука.

Щоб заряд ноутбука тримався довго: поради спеціалістів

Як продовжити роботу батареї ноутбука? Потрібно дотримуватися цих чотирьох простих, але дуже дієвих рекомендацій.

Відключайте ноутбук від електромережі. Коли пристрій постійно увімкнений, то батарея не накопичує і не віддає енергію. Якщо акумулятор не виконує свою базову функцію, то він не заряджається на сто відсотків. Тому вкрай необхідно дотримуватися циклів – заряджати та розряджати батарею, це підвищить її працездатність. Але не слід розряджати акумулятор ноутбука повністю, тоді краще його вимикати й чекати, поки він зарядиться.

Коли пристрій постійно увімкнений, то батарея не накопичує і не віддає енергію. Якщо акумулятор не виконує свою базову функцію, то він не заряджається на сто відсотків. Тому вкрай необхідно дотримуватися циклів – заряджати та розряджати батарею, це підвищить її працездатність. Але не слід розряджати акумулятор ноутбука повністю, тоді краще його вимикати й чекати, поки він зарядиться. Уникайте перегрівання пристрою. Нормальна температура для роботи ноутбука – це 15-35 градусів. Так як ми звикли працювати лежачи з ноутбуком на колінах, він досить часто перегрівається. Потрібно ретельно слідкувати за тим, щоб повітря вільно поступало до вентиляційної системи пристрою. Оскільки під час перегрівання ноутбук швидко розряджається. У такому випадку слід використовувати для роботи спеціальну підставку, яку можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині.

Нормальна температура для роботи ноутбука – це 15-35 градусів. Так як ми звикли працювати лежачи з ноутбуком на колінах, він досить часто перегрівається. Потрібно ретельно слідкувати за тим, щоб повітря вільно поступало до вентиляційної системи пристрою. Оскільки під час перегрівання ноутбук швидко розряджається. У такому випадку слід використовувати для роботи спеціальну підставку, яку можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині. Закривайте програми, які не використовуються. Ті інструменти, що працюють у фоновому режимі «з’їдають» велику кількість енергії. Тому закривайте ті програми, які ви не використовуєте у роботі. Не використовуйте також велику кількість вкладок браузера – це також допомагає зберігати заряд батареї. Відключайте від ноутбука всі непотрібні пристрої - навушники чи колонки, бо вони споживають досить багато енергії.

Ті інструменти, що працюють у фоновому режимі «з’їдають» велику кількість енергії. Тому закривайте ті програми, які ви не використовуєте у роботі. Не використовуйте також велику кількість вкладок браузера – це також допомагає зберігати заряд батареї. Відключайте від ноутбука всі непотрібні пристрої - навушники чи колонки, бо вони споживають досить багато енергії. Відрегулюйте налаштування батареї. Це зовсім нескладно зробити самостійно. Якщо обрати економний режим, це зменшить витрату заряду до двадцяти відсотків. Для цього потрібно натиснути на зображення батареї у нижньому боці екрана праворуч. Або зробити це через меню «Пуск», далі відкриється «Панель управління». У відкритому меню слід обрати строку «Економія енергії», замість запропонованого за замовчуванням «Збалансованого» режиму, і натиснути на іконку.

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