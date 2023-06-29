Довгоочікуване оновлення: в "Дії" повертається послуга зміни місця проживання, але є нюанс

В застосунку "Дія" повертають послугу зміни місця проживання Це довгоочікуване оновлення дозволить здійснювати процедуру за кілька кліків. Без походів до ЦНАП та органів реєстрації. Спершу сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобовʼязаних громадян.

Про це йдеться у повідомленні "Дія".

Сервіс автоматизований: потрібно змінити в застосунку місце проживання у власному або в житлі іншого одноосібного власника, а дані в реєстр додадуться автоматично.

"Отже, ви отримуєте послугу з блискавичною швидкістю", - кажуть розробники.

Що потрібно, щоб скористатися сервісом

мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";

мати податковий номер;

бути старшим за 14 років, або старшим за 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

не бути військовозобов’язаним;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року

Спочатку сервіс буде доступний для дітей, жінок та інших невійськовозобовʼязаних українців.

Напередодні в Мінцифри анонсували появу незабаром у "Дії" п’яти нових сервісів. Подробиці щодо кожного з них читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тим часом Рада скоротила перелік тих, хто має право на відстрочку. До лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

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