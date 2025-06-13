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- Наука та IT
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Довжина пальців і витривалість людини: вчені встановили неочікуваний зв’язок
Вчені виявили дивовижний зв’язок між довжиною пальців та фізичною витривалістю, зокрема схильністю до марафонів чи велоперегонів.
Протягом століть хіроманти намагалися передбачати долю за лініями на долонях. Тепер вчені виявили: довжина пальців справді може розкрити деякі фізичні особливості, зокрема схильність до витривалих видів спорту, як-от марафони чи велоперегони.
Про це пише Mail Online.
Ключовим є так званий показник 2D: 4D — це співвідношення довжини вказівного (2D) та безіменного (4D) пальців. Дослідники проаналізували 22 попередні дослідження за участю понад 5000 людей у 12 країнах і з’ясували: нижчий показник (тобто коли безіменний палець довший за вказівний) є біомаркером витривалості та кращої аеробної форми.
«Наше дослідження показало чіткий зв’язок між співвідношенням пальців і здатністю довго витримувати фізичне навантаження», — сказала професорка Бетані Говер з Університету Південної Австралії.
Такі люди краще переносять інтенсивні фізичні навантаження, мають вищу витривалість і, ймовірно, можуть досягти кращих результатів у тривалих вправах.
Показник 2D: 4D формується ще в утробі і пов’язаний з рівнем тестостерону під час ембріонального розвитку, зазначає професор Ґрант Томкінсон. Що більше тестостерону, то нижче співвідношення пальців і вища потенційна здатність до витривалості та конкуренції.
Як виміряти пальці?
Порівняйте довжину вказівного та безіменного пальців.
Якщо безіменний довший, у вас нижче співвідношення, що може свідчити про кращу фізичну витривалість.
Але не все так однозначно. Раніше подібне співвідношення також пов’язували з:
кращою фізичною формою, концентрацією,
але й також ыз психопатичними рисами, асоціальною поведінкою та залежністю від опіоїдів.
А довший вказівний палець пов’язували з:
меншою агресією, вищим ризиком ожиріння,
нижчим больовим порогом.
Крім того, 2D: 4D показник пов’язували з орієнтацією, бідністю в дитинстві, хапальною силою, болями під час менструації тощо.
Деякі вчені радять ставитися до цього з обережністю. Психолог з Ньюкаслського університету Ґарет Річардс застерігає:
«Поки немає переконливих доказів того, що довжина пальців справді точно відображає рівень гормонів у період внутрішньоутробного розвитку».
До слова, раніше ТСН.ua публікував тест на особистість, який допоможе за формою пальців дізнатися про характер людини.