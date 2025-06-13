Довжина пальців і витривалість людини: вчені встановили неочікуваний зв’язок

Пальці руки / © Pixabay

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Протягом століть хіроманти намагалися передбачати долю за лініями на долонях. Тепер вчені виявили: довжина пальців справді може розкрити деякі фізичні особливості, зокрема схильність до витривалих видів спорту, як-от марафони чи велоперегони.

Про це пише Mail Online.

Ключовим є так званий показник 2D: 4D — це співвідношення довжини вказівного (2D) та безіменного (4D) пальців. Дослідники проаналізували 22 попередні дослідження за участю понад 5000 людей у 12 країнах і з’ясували: нижчий показник (тобто коли безіменний палець довший за вказівний) є біомаркером витривалості та кращої аеробної форми.

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«Наше дослідження показало чіткий зв’язок між співвідношенням пальців і здатністю довго витримувати фізичне навантаження», — сказала професорка Бетані Говер з Університету Південної Австралії.

Такі люди краще переносять інтенсивні фізичні навантаження, мають вищу витривалість і, ймовірно, можуть досягти кращих результатів у тривалих вправах.

Показник 2D: 4D формується ще в утробі і пов’язаний з рівнем тестостерону під час ембріонального розвитку, зазначає професор Ґрант Томкінсон. Що більше тестостерону, то нижче співвідношення пальців і вища потенційна здатність до витривалості та конкуренції.

Як виміряти пальці?

Порівняйте довжину вказівного та безіменного пальців.

Якщо безіменний довший, у вас нижче співвідношення, що може свідчити про кращу фізичну витривалість.

Але не все так однозначно. Раніше подібне співвідношення також пов’язували з:

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кращою фізичною формою, концентрацією,

але й також ыз психопатичними рисами, асоціальною поведінкою та залежністю від опіоїдів.

А довший вказівний палець пов’язували з:

меншою агресією, вищим ризиком ожиріння,

нижчим больовим порогом.

Крім того, 2D: 4D показник пов’язували з орієнтацією, бідністю в дитинстві, хапальною силою, болями під час менструації тощо.

Деякі вчені радять ставитися до цього з обережністю. Психолог з Ньюкаслського університету Ґарет Річардс застерігає:

«Поки немає переконливих доказів того, що довжина пальців справді точно відображає рівень гормонів у період внутрішньоутробного розвитку».

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До слова, раніше ТСН.ua публікував тест на особистість, який допоможе за формою пальців дізнатися про характер людини.