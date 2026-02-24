Дожити до 100 років реально: дослідники з’ясували, що зупиняє старіння

День Народження / © pexels.com

Сотнями років люди шукали спосіб зупинити старіння. Сьогодні наука дає просту відповідь на питання, скільки може прожити людина, спираючись на реальні дані, а не на міфи. Нове дослідження доводить: ми ще не досягли межі тривалості життя, але шанс стати довгожителем дуже залежить від того, де саме ви живете.

Про це пише Т4.

Щоб зрозуміти, чи має людське життя межу, науковці перевірили дані про смертність за останні майже 30 років. Вони вивчили інформацію про 400 мільйонів жителів Західної Європи. Головний висновок дуже оптимістичний: людство здатне жити ще довше, і біологічної межі поки не видно.

Наприклад, у Північній Італії, Швейцарії, частині Іспанії та поблизу Парижа люди з кожним роком живуть усе довше. Це доводить, що за хороших умов наш організм легко долає звичні вікові межі.

Чому місце проживання таке важливе

Але не все так ідеально. Дослідники помітили, що зараз тривалість життя залежить від географії. В одних місцях люди б’ють рекорди довголіття, а в інших цей процес зупинився.

«Довголіття в Європі сьогодні поділяється на дві частини: є передові регіони, де люди живуть дедалі довше, і є регіони, що відстають, де цей розвиток зупинився або навіть пішов на спад», — пояснюють автори дослідження.

До проблемних зон вчені віднесли Східну Німеччину, частину Бельгії та деякі райони Великої Британії. Там тривалість життя майже перестала зростати.

Що заважає жити довше

Вчені знайшли причину, чому в деяких регіонах люди перестали жити довше. Головна проблема — це висока смертність серед людей віком від 55 до 74 років (особливо близько 65 років).

Цей віковий період є дуже важливим. Багатьох смертей у цьому віці можна було б уникнути, якби люди мали кращі умови життя та вчасно зверталися до лікарів для профілактики хвороб.

Отже, людина справді може жити значно довше, ніж зараз. Наш організм має для цього всі ресурси. Але щоб використати цей шанс, суспільству потрібно вирішити проблему нерівності, адже сьогодні економіка та місце проживання вирішують, хто отримає додаткові роки життя.

Ефект пов’язують із поєднанням фізичної активності, психологічної підтримки, зниження стресу та гормонального балансу, які разом впливають на уповільнення вікових змін.