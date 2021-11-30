Другі у світі: Apple допоможе Україні провести перепис населення

Сторони підписали документ про співпрацю.
Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе перепис населення разом із Apple.
Про це 30 листопада повідомили на сайті Офісу президента.
В ОП президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрілися з директором зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Марком Ленноном. В результаті Україна та Apple підписали Меморандум.
"Меморандум передбачає співпрацю, обмін інформацією та підтримку Мінцифри щодо низки ініціатив. Зокрема, компанія співпрацюватиме з міністерством у межах Всеукраїнського перепису населення 2023 року. Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе такий перепис разом з Apple", - йдеться в заяві ОП.
Американська компанія також надасть підтримку Мінцифри у розробці та визначенні пріоритетних проєктів.
Голова Мінцифри у своєму Telegram-каналі додав, що співпрацюватимуть з Apple у наступних напрямках:
- планований перепис населення 2022–2023;
- проєкти, пов'язані з переходом у режим paperless;
- розвиток програми "Дія" для платформи iOS;
- ініціатива з цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у галузі охорони здоров'я.
Володимир Зеленський перед підписанням Меморандуму наголосив, що після зустрічі у вересні цього року з топменеджментом Apple у штаб-квартирі компанії співпраця між Україною та світовим технологічним гігантом розвивається дуже швидко.
Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та його заступник Олександр Борняков зустрілися з генеральним директором Apple Тімом Куком і його командою.
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