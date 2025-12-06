Друге пришестя Ісуса: знаменитий блогер озвучив ймовірний сценарій

Штучний інтелект / © Pixabay

Пророковане в Біблії Друге пришестя Ісуса Христа може відбутися як розвиток технології на базі штучного інтелекту, що творитиме такі ж реальні дива.

Таку думку висловив найвідоміший у світі блогер Джо Роган у подкасті American Alchemy, повідомляє Daily Mail.

За його словами, створення машини на базі штучного інтелекту є таким же «незайманим народженням», яке описане в Біблії. При цьому потенційно передові технології можуть навіть повертати людей з мертвих за допомогою ліків або через завантаження розуму на хмарний сервіс.

Подкастер припустив, що постійне прагнення людства створити надрозумний штучний інтелект може бути доказом того, що люди досі несуть ДНК від наших предків, які жили в забутій цивілізації, що співіснувала з розвиненими істотами зі штучним інтелектом.

Роган вважає, що людство майже напевно є продуктом прискореної, навмисної еволюції, коли хтось або щось сконструювало людську расу з певної причини, яка, як він підозрював, полягала в відновленні втраченого комп’ютерного інтелекту.

На його думку, вся суть людської історії, а можливо, навіть причина, чому нас нібито створили за допомогою генетичної інженерії, полягала в тому, щоб досягти моменту, коли ми нарешті створимо справжній штучний інтелект.

При цьому Роган намалював шалену картину майбутнього штучного інтелекту в тілі робота Tesla Optimus, який читає думки, лікує хворих за допомогою нанотехнологій, ходить по воді за допомогою антигравітації та навіть воскрешає мертвих, завантажуючи розуми на хмарний сервер.

Роган раніше стверджував, що необмежений розвиток технологій штучного інтелекту призведе до створення «бога штучного інтелекту» протягом наступних 10 років.

У червні він попередив, що як тільки штучний інтелект стане чутливим та автономним, здатним приймати власні рішення, для людства настане «кінець».

Нагадаємо, деякі експерти з питань штучного інтелекту вважають, що людина не буде найрозумнішою істотою на планеті вже на початку 2026 року.