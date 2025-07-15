Подруги / © Pixabay

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Вчені довели, що у близьких друзів існує особливий ментальний зв’язок — їхні думки та реакції мозку синхронізуються, що дозволяє їм майже «читати» думки один одного.

Про це пише Journal of Neuroscience.

Група дослідників із Шанхайського університету міжнародних досліджень провела масштабне дослідження, яке підтвердило, що мозок близьких друзів працює у схожому ритмі. В експерименті взяли участь 175 осіб, з них 47 пройшли нейровізуалізацію — сучасний метод дослідження активності та структури мозку, що дозволяє вивчати різні психічні процеси, емоції й когнітивні функції.

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Під час другого етапу дослідження учасникам показували рекламні оголошення і просили оцінити їхню привабливість, а також товари, які рекламуються. Виявилося, що близькі друзі часто давали дуже схожі оцінки, тоді як думки незнайомих людей суттєво розходилися. Ще цікавіше те, що чим міцнішими були дружні зв’язки, тим більшим був ступінь схожості їхніх реакцій.

Як мозок друзів реагує на спільні стимули

За допомогою нейровізуалізації було зафіксовано, що у близьких друзів активуються одні й ті ж ділянки мозку. Це зони, відповідальні за сприйняття предметів, увагу, пам’ять, соціальну оцінку і систему винагород. Інакше кажучи, мозок друзів реагував на однакові стимули — наприклад, рекламу чи продукти — майже однаково.

Наукове пояснення «ментального зв’язку»

Це дослідження дає наукове обґрунтування феномену, який у повсякденному житті часто називають «ментальним зв’язком». Люди іноді помічають, що близькі можуть ніби «читати» їхні думки або передбачати реакції. Хоча таке явище здається містичним, воно ґрунтується на реальних, вимірних нейронних процесах.

Прогнози та застосування результатів дослідження

Автори дослідження зазначають, що на основі активності мозку однієї людини можна з високою точністю передбачити не лише її власні наміри, але й поведінку близького друга — наприклад, готовність придбати певний товар. Ці відкриття підкреслюють, наскільки глибоко міцні дружні стосунки впливають на спільне сприйняття світу та прийняття рішень. Нові знання можуть бути корисними у маркетингу, нейропсихології та поведінкових науках.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нейробіологи навчилися читати думки людей, не торкаючись голови. Вчені не зможуть відтворити дослівний переклад, проте цілком здатні зрозуміти про що думають люди.