Як дружина астронавта "привезла" їжу на орбіту: історія легендарного космічного розіграшу

Астронавти на орбіті, як і всі люди, люблять пожартувати. У 1973 році астронавт Оуен Герріотт з місії «Скайлеб-3» влаштував розіграш, який здивував усіх у Центрі управління польотами NASA.

Про це пише IFLScience.

Під час сеансу зв’язку з космічною станцією «Скайлеб», офіцер Роберт Кріппен почув жіночий голос. Він представився як «Гелен» і повідомив, що вона привезла домашню їжу для екіпажу. Це спантеличило Кріппена та його колег, адже на борту «Скайлеб» були тільки чоловіки. Кріппен запитав, як вона потрапила на станцію, і «Гелен» відповіла, що щойно прилетіла. Навіть описала лісові пожежі в Каліфорнії, які бачила з орбіти.

Через деякий час «Гелен» перервала розмову, сказавши, що «хлопці вже йдуть до неї». Занепокоєні офіцери NASA негайно зв’язалися з екіпажем, щоб з’ясувати ситуацію. Як виявилося, жіночий голос належав дружині Герріотта, яку він заздалегідь записав на магнітофон. Астронавт продумав все до дрібниць, залишивши паузи для відповідей Кріппена.

Цей епізод став одним із найвідоміших космічних розіграшів в історії та досі згадується як приклад того, що навіть у найсерйознішій роботі є місце для гумору.

