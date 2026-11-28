Дуров закликав власників iPhone оновити iOS — деталі

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Месенджер Telegram почав надсилати користувачам iPhone повідомлення із закликом оновити операційну систему iOS. Засновник платформи Павло Дуров заявив про нібито масові хакерські атаки на власників смартфонів Apple.

Про це Дуров написав у соцмережі X.

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«Якщо ваша версія iOS хоч трохи застаріла, усі ваші дані — під загрозою. Щоб стати жертвою злому, достатньо просто відкрити вебсайт», — написав Дуров.

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Він повідомив, що Telegram розсилає відповідні попередження всім користувачам із застарілими версіями операційної системи.

У повідомленнях месенджер попереджає про можливі загрози для особистих даних та облікових записів і рекомендує встановити останнє доступне оновлення iOS.

Розсилка Telegram / © скриншот

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що в Україні поширилася нова схема обману. Шахраї масово розсилають у Telegram прохання проголосувати за дитину в конкурсі за посиланням.

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