Дуже ризиковано: вперше за понад 50 років дві компанії запустять космічні кораблі на Місяць

Дві компанії планують запустити на Місяць безпілотний космічний корабель з різницею у декілька тижнів на початку наступного року.

Про це пише The Washington Post.

Це відбудеться у рамках проєкту, що фінансується NASA, який може ознаменувати першу м'яку посадку Сполучених Штатів на поверхню Місяця від часу останньої місії "Аполлона" 1972 року. Але на знак того, як комерційна космічна галузь змінює дослідження, компанії також виборюють ще одне історичне досягнення: стати першим приватним підприємством, яке здійснило висадку на Місяці.

8 січня компанія Astrobotic, що базується в Піттсбурзі, планує запустити свій космічний корабель Peregrine під час першого запуску ракети Vulcan, якою управляє United Launch Alliance, спільне підприємство Lockheed Martin та Boeing. Потім, у середині лютого, з іншого майданчика на мисі Канаверал у Флориді, Intuitive Machines збирається запустити свій посадковий модуль на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Місії пов'язані із програмою NASA Artemis, яка має намір повернути астронавтів на поверхню Місяця. Але ці місії є частиною програми Commercial Lunar Payload Services, метою якої є доставка вантажів та проведення наукових експериментів на Місяць. Оголошуючи про програму п'ять років тому, тодішній адміністратор NASA Джим Брайденстайн сказав, що хоче використати можливості приватного бізнесу, щоб реалізувати її швидко та недорого. "Ми прагнемо швидкості", - сказав він тоді.

Декілька компаній мають право претендувати на контракти на суму 2,6 мільярда доларів терміном на 10 років. І після багатьох років затримок нарешті виконуються перші місії, і попереду їх буде ще більше.

"Ці хлопці можуть стати розвідниками астронавтів, яких ми маємо намір висадити на Місяць. І ми можемо дізнатися про Місяць такі речі, які інакше ми не змогли б отримати, тому що ми не мали б такої кількості висадок", - сказав в інтерв'ю адміністратор NASA Білл Нельсон.

Незрозуміло, яка компанія приземлиться першою. У пресрелізі Astrobotic йдеться, що якщо його буде запущено, як заплановано 8 січня, його космічний корабель приземлиться 23 лютого. Представник Intuitive Machines повідомив, що компанія розраховує приземлитися "приблизно через сім днів після запуску". Дата запуску була запланована на 12 січня, але була змінена на середину лютого, оскільки "несприятливі погодні умови призвели до змін у маніфесті запуску SpaceX". Компанія ще не оголосила точну дату запуску чи приземлення.

Місії розпочалися після того, як декілька країн останніми роками відправили космічні кораблі на Місяць. Японське космічне агентство сподівається, що його автоматичний апарат, що спускається, запущений 7 вересня, приземлиться 19 січня.

Але висадка на Місяць ризикована — і багато хто намагався у минулому, але зазнав невдачі. Раніше цього року японська компанія Ispace втратила космічний корабель під час спроби приземлитися на Місяць. Цього року Росія також втратила космічний корабель, який намагався приземлитися на Місяць.

В останні роки Китай відправив на Місяць цілий флот космічних кораблів, починаючи з орбітальних апаратів 2007 року і знову 2010 року. Потім, 2013 року, він посадив космічний корабель Chang'e 3, ставши першою країною, яка здійснила м'яку посадку на Місяць з того часу.

На початку 2019 року Китай увійшов до історії, посадивши перший космічний корабель на звороті Місяця. А 2020 року він привіз зразки з місячної поверхні, що стало ще однією приголомшливою демонстрацією його амбіцій, що ростуть.

У рамках програми Artemis NASA має намір висадити астронавтів на Місяць найближчими роками, можливо, вже 2025 року, але, мабуть, пізніше. Після успішного відправлення космічного корабля "Оріон" без людей на борту довкола Місяця минулого року він планує обліт Місяця з астронавтами. Спочатку це було заплановано на кінець наступного року, але Нельсон сказав, що терміни можуть зрушити до 2025 року. "Вони проходять всі види випробувань", - сказав він, додавши, що космічне агентство має намір надати оновлену інформацію про графік "на початку нового року".

Але раніше NASA сподівається здійснити декілька посадок роботів, щоб прокласти шлях. Крім двох, запланованих на початок року, NASA планує відправити на Місяць свій перший роботизований всюдихід на космічному кораблі Astrobotic. Названий VIPER (від Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) автомобіль розміром з гольф-кар буде оснащений буром для пошуку води у вигляді льоду поблизу південного полюса Місяця.

"Якщо все це спрацює, то це буде дивовижний інструмент для підтримки людей на поверхні Місяця, а також для наукової та комерційної діяльності способами, які інакше були б недосяжні", - сказав Томас Зурбухен, колишній голова наукового відділу NASA, який курирував програму.

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Проте, за його словами, підхід до партнерства з комерційним сектором для таких місій "потрібно довести", а висадка на Місяць є неймовірно складним завданням. За його оцінками, шанси на успішну посадку будь-якої місії становлять близько 50 відсотків. Але те, що дві компанії збираються зробити це одночасно, збільшує шанси на влучення американського космічного корабля на Місяць вперше за більш ніж 50 років.

Джон Торнтон, генеральний директор Astrobotic, нещодавно заявив журналістам, що він добре розуміє ризики. "Це, звичайно, непросте завдання", - сказав він. "Я маю на увазі, що я буду одночасно і в жаху, і в захопленні на кожному етапі".

Хоча він сказав, що існує конкуренція за те, щоб першим дістатися Місяця, він зазначив, що основна мета полягає в тому, щоб "створити рух комерційних поставок на поверхню". Найважливішим і найголовнішим пріоритетом тут є успіх галузі.

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Ще одна проблема полягає в тому, що її космічний корабель Peregrine має запуститись під час першого польоту ракети ULA Vulcan. Хоча перший запуск будь-якої ракети ризикований, Торнтон сказав, що ULA має "справді зірковий послужний список успіху, і вони дуже впевнені в собі".

Компанія Intuitive Machines також впевнена у собі.

"Машина готова", - заявив у жовтневому інтерв'ю Стівен Альтемус, генеральний директор Intuitive Machines. "Вона працює чудово. Ми знаємо шанси того, з чим ми маємо зіткнутися. Ми провели великі випробування, що виходять за межі випробувань на стадії розробки, щоб переконатися, що машина працює так, як задумано. І, виходячи з наших оглядів, ми впевнені, що вирішили всі ці проблеми і знаємо, як поводиться машина".

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