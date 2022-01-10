"Дуже швидко": науковці повідомили, на який день з'являються симптоми "Омікрону"

Інкубаційний період у разі "Омікрон" коротший.

Інкубаційний період у разі зараження новим штамом коронавірусу "Oмікрон" коротше, аніж під час попередніх варіантів COVID. У хворих на "Омікрон" симптоми можуть з'явитися на третій день, а не на п'ятий чи четвертий, як було за попердніх штамів.

Про це пише TRT Haber з посиланням на науковців з Туреччини.

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За словами декана медичного факультету Університету Газі, члена наукової ради при МОЗ Туреччини професора Мустафи Неджмі Ільхана, інкубаційний період в штамі, який виявили в Ухані, становить 5 днів, у разі "Дельти" - 4 дні, "Омікрон" - 3 дні.

"Від нього (штаму Омікрон") дуже швидко інфікуєшся, і, згідно з наявною у нас інформацією, він дуже швидко поширюється. Він викликає захворювання у дуже короткі терміни. Але громадяни не повинні думати: "У мене був контакт, минуло 5 днів, може, я і не хворий". Варіант Delta також існує у всьому світі. Отже, правильно зробити це; зробити щеплення для захисту", - сказав він.

Він зауважив, що зараз кількість випадків збільшилася, але смертей поменшало. Утім, наголосив, що людям з хронічними хворобами та старшим 65 років слід бути обережними.

Крім того, він зауважив, що збільшується кількість випадків інфікування грипом, і через схожі симптоми його часто плутають з коронавірусом. Тому у разі появи симптомів фахівець радить робити ПЛР-тест, для захисту - вакцинуватися.

"Минулого року у цей час майже не було грипу. Але зараз ми бачимо, що є багато хворих. Насправді, ми бачимо більшу циркуляцію грипу, ніж перед пандемією. Тому що люди минулого року носили маски, не збиралися разом у приміщенні, але, на жаль, цього року цього року ми бачимо, що вони не виявляють такої ж турботи, тому грип видно більше", - пояснив Ільхан.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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