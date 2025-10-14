Два гігантські розломи планети можуть "прокидатися" разом: вчені попередили про небезпеку

Землетрус / © Associated Press

Реклама

Геологи встановили можливий зв’язок між двома найнебезпечнішими сейсмічними зонами Північної Америки — Каскадією та розломом Сан-Андреас. Дослідження свідчить, що землетруси в зоні субдукції на північному заході Тихоокеанського узбережжя можуть провокувати сильні поштовхи в Каліфорнії.

Про це повідомило видання Live Science.

Висновки базуються на осадових зразках, відібраних біля узбережжя мису Мендосіно — місця, де сходяться межі обох тектонічних систем. Аналіз показав, що принаймні три землетруси на розломі Сан-Андреас сталися в межах кількох днів після потужних поштовхів у Каскадії. Ще кілька могли відбутися протягом десятиліть після них.

Реклама

Автор дослідження, палеосейсмолог Кріс Голдфінгер з Університету штату Орегон, зауважив, що одночасна активність обох розломів створила б серйозну кризу для системи реагування на стихійні лиха.

Каскадія здатна спричиняти землетруси магнітудою понад 8,7-9,2 бала, як це сталося 1700 року, коли хвилі цунамі дісталися берегів Японії. Натомість Сан-Андреас — це горизонтальний зсувний розлом, відомий катастрофами на кшталт землетрусу магнітудою 7,9 у Сан-Франциско 1906 року.

Перші підказки до нинішніх висновків з’явилися ще 1999 року, коли команда Голдфінгера випадково відібрала зразки морських відкладень у неправильному місці через навігаційну помилку. Незвична структура цих зразків — перевернуті шари піску — вказала на те, що два сильні землетруси могли відбутися один за одним із невеликим часовим інтервалом.

Після десятиліть аналізів і додаткового датування вчені дійшли висновку: потужні поштовхи Каскадії здатні передавати напругу на розлом Сан-Андреас, спричиняючи землетруси в обох регіонах.

Реклама

Сейсмолог Гарольд Тобін із Вашингтонського університету, який не брав участі в дослідженні, назвав результати переконливими, але закликав до подальших перевірок, адже система залишається надзвичайно складною.

Нагадаємо, вчені заявили, що Земля досягла першої кліматичної точки неповернення, пов’язаної зі зростанням концентрації парникових газів.