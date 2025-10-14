ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Два гігантські розломи планети можуть "прокидатися" разом: вчені попередили про небезпеку

Нові дані свідчать, що зони розломів Каскадія і Сан-Андреас можуть бути пов’язаними. Якщо вони активуються одночасно, наслідки будуть катастрофічними.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

Геологи встановили можливий зв’язок між двома найнебезпечнішими сейсмічними зонами Північної Америки — Каскадією та розломом Сан-Андреас. Дослідження свідчить, що землетруси в зоні субдукції на північному заході Тихоокеанського узбережжя можуть провокувати сильні поштовхи в Каліфорнії.

Про це повідомило видання Live Science.

Висновки базуються на осадових зразках, відібраних біля узбережжя мису Мендосіно — місця, де сходяться межі обох тектонічних систем. Аналіз показав, що принаймні три землетруси на розломі Сан-Андреас сталися в межах кількох днів після потужних поштовхів у Каскадії. Ще кілька могли відбутися протягом десятиліть після них.

Автор дослідження, палеосейсмолог Кріс Голдфінгер з Університету штату Орегон, зауважив, що одночасна активність обох розломів створила б серйозну кризу для системи реагування на стихійні лиха.

Каскадія здатна спричиняти землетруси магнітудою понад 8,7-9,2 бала, як це сталося 1700 року, коли хвилі цунамі дісталися берегів Японії. Натомість Сан-Андреас — це горизонтальний зсувний розлом, відомий катастрофами на кшталт землетрусу магнітудою 7,9 у Сан-Франциско 1906 року.

Перші підказки до нинішніх висновків з’явилися ще 1999 року, коли команда Голдфінгера випадково відібрала зразки морських відкладень у неправильному місці через навігаційну помилку. Незвична структура цих зразків — перевернуті шари піску — вказала на те, що два сильні землетруси могли відбутися один за одним із невеликим часовим інтервалом.

Після десятиліть аналізів і додаткового датування вчені дійшли висновку: потужні поштовхи Каскадії здатні передавати напругу на розлом Сан-Андреас, спричиняючи землетруси в обох регіонах.

Сейсмолог Гарольд Тобін із Вашингтонського університету, який не брав участі в дослідженні, назвав результати переконливими, але закликав до подальших перевірок, адже система залишається надзвичайно складною.

Нагадаємо, вчені заявили, що Земля досягла першої кліматичної точки неповернення, пов’язаної зі зростанням концентрації парникових газів.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie