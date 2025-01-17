Два мільйони каменів з усього світу: як було створено найважливішу мозаїку римської епохи

Нове дослідження показало, що знаменита мозаїка із зображенням Олександра Македонського, знайдена в Помпеях, складається приблизно з 2 мільйонів фрагментів, здобутих у кар'єрах далеко за межами його імперії, що простягалсась від Балкан до сучасного Пакистану. Камені для створення мозаїки привозилися з кар'єрів по всій Європі, зокрема з Італії, Піренейського півострова та Тунісу.

Про це пише Live Science.

Мозаїка, вік якої оцінюється приблизно в дві тисячі років, була похована під шаром вулканічного попелу в Помпеях під час виверження Везувію в 79 р. н. е. У 1831 році цей витвір мистецтва виявили археологи в так званому "Будинку Фавна", який, ймовірно, належав родині багатих городян. Наразі мозаїку Олександра Македонського можна побачити в експозиції Національного археологічного музею Неаполя.

"Мозаїка Олександра вважається найважливішою мозаїкою римської епохи. На ній зображений Олександр, який правив з 336 по 323 р. до н. е., і македонська армія, яка перемагає перського царя Дарія III та його війська. Самотнє дерево на задньому плані натякає, що це битва при Іссі, яка відбулася у 333 р. до н. е. на місці, яке зараз є турецько-сирійським кордоном. Згідно з арабськими та середньовічними текстами, у тому числі від Марко Поло, ця битва була відома місцевим жителям як "битва біля сухого дерева" або "битва біля одинокого дерева", — розповіли автори дослідження.

Кілька років тому музей розпочав реставрацію мозаїки, яка передбачала її неінвазивне вивчення. Команда вчених використовувала кілька методів, зокрема портативну рентгенівську флуоресценцію для ідентифікації елементів мозаїки.

"Тесери [шматочки мозаїки – ред.] складалися з десяти типів кольорів, майстерно об'єднаних для посилення художніх ефектів, характерних для мозаїки Олександра", — зазначили дослідники.

Ці 10 кольорів включали відтінки білого, коричневого, червоного, жовтого, рожевого, зеленого, сірого, синього, чорного та прозорого. Причому шматочки мали широкий спектр мікротекстур. Стародавні творці мозаїки приділили особливу увагу особі Олександра.

"Воно складається з кількох відтінків рожевого із помітними змінами в ефектах люмінесценції, ймовірно, пов'язаних з різним хімічним складом шматочків мозаїки. Це, можливо, найзнаковіше і найвідоміше зображення обличчя Олександра Македонського у стародавньому мистецтві", — зазначили автори дослідження.

Щоб визначити походження окремих елементів мозаїки, вчені вивчили кар'єри, які використовувалися за часів Римської імперії. Деякі з білих шматочків мозаїки можуть бути білим мармуром з кар'єрів Апуанських Альп в Італії, який почали видобувати в І столітті до н. е. Рожеві камінці, мабуть, були привезені з Португалії, жовті – з римського міста Сіміттус на території сучасного Тунісу, а темно-червоні елементи – з мису Матапан у Греції.

Нагадаємо, одяг Олександра Македонського знайшли за кілька тисячоліть у стародавньому похованні. Нові археологічні дослідження виявили шматок тканини з "фізичним описом, що точно відповідає" туніці, яку носив завойовник.

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