Дві рідкісні золоті монети віком 2300 років виявили у болоті

Знахідка здивувала археологів / © Управління старожитностей Ізраїлю

У Швейцарії археологи виявили дві рідкісні кельтські монети віком 2300 років.

Про це пише Live Science.

Дві золоті монети виявили ще навесні у болоті неподалік комуни Арісдорф. Монети було створено приблизно у III столітті до нашої ери.

У заяві швейцарських археологів від 18 грудня сказано, що артефакти входять до найдавніших, виявлених у країні. Усього подібних монет налічується не більше 20.

Також зазначається, що в ті часи кельтські воїни часто служили найманцями та отримували платню золотими грецькими монетами. Надихаючись дизайном, кельтські майстри почали виготовляти схожі монети. Наприклад, на виявлених з одного боку зображено профіль бога Аполлона, але на інших — кінь. Однак до обох зображень, притаманних грецькій традиції, додані кельтські візерунки.

Швейцарські вчені вважають, що монети були призначені для оплати товарів, оскільки занадто цінні. Швидше за все, їх використовували як підношення богам. Болото, де виявили монети, кельти цілком могли вважати священним.

