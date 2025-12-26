Дві тисячі років виверження: що приховує найневтомніший вулкан планети

Стромболі. Фото: Carsten Steger/CC BY-SA 4.0

Вулкан Стромболі, розташований на невеликому острові на північ від Сицилії, вважають одним із найактивніших у світі. Зафіксовані дані свідчать: щонайменше два тисячоліття він практично безупинно викидає лаву.

Про це повідомило видання Iflscience.

Перші згадки про його активність датуються 350 роком до нашої ери. Відтоді Стромболі майже постійно демонструє короткі вибухові викиди, які утворюють яскраві помаранчеві спалахи над морем. Саме через таку регулярність та видовищність вулкан отримав прізвисько «маяк Середземномор’я». Його характерні вибухи дали назву окремому типу вулканічної активності — стромболіанському.

Попри те, що типові виверження Стромболі не надто потужні, історія вулкана знає й руйнівні епізоди. Між 1910 і 1931 роками активність різко посилилася. Одним із найтрагічніших став випадок 22 травня 1919 року, коли серія вибухів спричинила падіння тоннажних уламків на острів, пожежі, цунамі та загибель чотирьох людей.

Ще масштабніша подія трапилася 11 вересня 1930 року — тоді утворилася хмара попелу заввишки 2,5 кілометра, перегріті газові потоки скотилися в море, а навколо падали величезні уламки, серед яких був камінь вагою близько 30 тонн. Загинули шестеро людей.

Після цих подій вулкан ненадовго затих, але вже 2 лютого 1934 року активність відновилася. І з того часу Стромболі продовжує вивергатися, залишаючись одним із найстабільніших проявів вулканічної сили на планеті.

