Двоє американців вирушили у космос на 8 днів і "застрягли": що сталося

Двоє американців 5 червня вирушили в тестову місію на Міжнародну космічну станцію на новому космічному кораблі Boeing Starliner, однак через технічні несправності застрягли у космості.

Двоє американських астронавтів - 61-річний Баррі "Бутч" Вілмор і 58-річна Суніта Вільямс - замість того, щоб повернутися додому через кілька днів після тестового польоту на Міжнародну космічну станцію, досі перебувають на орбіті вже понад два місяці і тепер можуть зустріти там Різдво та Новий рік.

Про це пише ВВС.

Коли 5 червня двоє американських астронавтів вирушили в тестову місію на Міжнародну космічну станцію, вони сподівалися повернутися додому за кілька днів. Але все пішло не зовсім не за планом. Фактично, Баррі "Бутч" Вілмор і Суніта Вільямс досі залишаються там, ширяючи високо над Землею вже понад два місяці. І тепер перед ними постала перспектива не просто провести у космосі все літо, а навіть зустріти там Різдво та Новий рік.

61-річний Вілмор і 58-річна Вільямс прилетіли на станцію на космічному кораблі Boeing Starliner. Це був перший політ такого роду з людьми на борту, і його метою було побачити, як працює новий космічний корабель, перш ніж почати його використовувати більш регулярно.

Бутч Вілмор і Суніта Вільямс / Фото: Associated Press

Однак під час польоту виникли проблеми - зокрема, витоки в його системі двигунів та відключення деяких двигунів. Тож хоча астронавти безпечно дісталися до космічної станції, їм знадобиться альтернативний вид транспорту, щоб повернутися додому - якщо Starliner визнають небезпечним для повернення на Землю.

На брифінгу в середу представники NASA заявили, що остаточних рішень щодо наступних кроків наразі не ухвалили.

"Наш головний варіант - повернути Бутча та Суні на Starliner. Однак ми провели необхідне планування, щоб переконатися, що у нас є інші можливі варіанти", - сказав Стів Стіч, менеджер програми NASA Commercial Crew.

За їхніми словами, одним з потенційних варіантів, який розглядають, є долучення цих двох астронавтів до місії, запланованої на вересень, і повернення їх на Землю з цією місією в лютому 2025 року.

Політ на космічну станцію здійснить корабель SpaceX Crew Dragon. Початковий план передбачав, що на борту будуть чотири члени екіпажу, але, якщо потрібно, два місця можна буде залишити порожніми.

Це означатиме, що астронавти проведуть на борту Міжнародної космічної станції (МКС) більше восьми місяців замість восьми днів. Якщо використовуватимуть Crew Dragon, корабель Starliner повернуть на Землю без екіпажу, під комп’ютерним керуванням.

Кен Баверсокс, директор відділу космічних операцій NASA, сказав журналістам, що шанси на повернення Starliner без екіпажу "за останній тиждень або два трохи зросли".

Використання корабля SpaceX для повернення астронавтів стане ударом для компанії Boeing, яка роками намагалася конкурувати з Crew Dragon.

Раніше цього тижня NASA використала ракету SpaceX, щоб доставити на МКС більше їжі та припасів, зокрема додатковий одяг для двох астронавтів. Минулого місяця на короткому брифінгу для преси астронавти сказали, що вони "абсолютно впевнені" у зворотній подорожі, і що їх "дуже вразив" Starliner.

Хоча астронавти проведуть у космосі набагато більше часу, ніж вони планували, це не стане рекордом. У середині 1990-х років росіянин Валерій Поляков провів у космосі 437 днів на борту космічної станції "Мир".

Минулого року Френк Рубіо повернувся з МКС після 371 дня - це найдовше перебування у космосі американця.

Самі ж американці, які застрягли у космосі у своїх брифінгах та інтерв'ю оптимістично відгукувалися про свою ситуацію.

"Я не скаржуся, що ми побудемо тут ще пару тижнів", - сказала Вільямс минулого місяця.

Однак тепер виглядає, що цих тижнів у них попереду ще може бути багато.

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