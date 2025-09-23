- Дата публікації
Два замість одного: британські хірурги видалили у 70-річного чоловіка подвійний апендикс
Британські хірурги видалили подвійний апендикс у 70-річного пацієнта, у якого розвинувся рідкісний подвійний апендицит. Медики розповіли про перебіг операції та успішне одужання пацієнта.
Британські хірурги розповіли про рідкісний випадок: 70-річний чоловік виявив, що від народження має два апендикси, коли потрапив до лікарні із запаленням обох — подвійним апендицитом.
Про випадок повідомили BMJ Case Reports.
За оцінками медиків, така аномалія трапляється лише у 4–9 людей на мільйон. Хоча наявність двох апендиксів ускладнила перебіг хвороби, обидва органи успішно видалили.
Чому подвійний апендикс небезпечніший
Подвійний апендикс часто залишається непоміченим до появи проблем, таких як апендицит або інші операції в нижній частині живота. Виникнення подвійного апендициту зазвичай проходить складніше та частіше призводить до ускладнень, зокрема розриву апендикса та перитоніту.
У конкретного пацієнта семиденний біль у правій нижній частині живота супроводжувався температурою та накопиченням рідини. Спершу планувалася лапароскопічна операція, проте через ускладнення її довелося провести відкритим методом. Хірурги виявили розрив одного з двох апендиксів та феколіт — камінь із калових мас.
Після видалення апендиксів чоловік отримував антибіотики та препарати для зменшення запалення й контролю артеріального тиску. Через два тижні його виписали з лікарні. Контрольне обстеження через три місяці показало повне одужання та відсутність ускладнень.
