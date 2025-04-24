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ТСН у соціальних мережах

Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Дика вечірка: науковці зафіксували застілля шимпанзе з алкогольними фруктами — фото

Британські дослідники зазнімкували, як дикі шимпанзе не лише споживають алкогольні фрукти, а й охоче діляться ними, наче на імпровізованому бенкеті.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У Західній Африці команда британських науковців задокументувала, як дикі шимпанзе влаштовують свої «тропічні вечірки».

Про це пише UPI.

Дослідники з Університету Ексетера встановили камери у національному парку Кантаньєс, що в Гвінеї-Бісау, й стали свідками неймовірного: шимпанзе не просто ласували африканським хлібним фруктом, а ще й ділилися ним. І ось родзинка: фрукт був добряче ферментованим і містив етанол.

Дослідження команди припускає, що шимпанзе можуть використовувати алкоголь з тією ж метою, що й люди, які вживають його.

«Що стосується людей, то ми знаємо, що вживання алкоголю призводить до вивільнення дофаміну та ендорфінів, що спричиняє відчуття щастя і розслаблення», — зазначила в пресрелізі Анна Боуленд з університетського Центру екології та охорони навколишнього середовища. «Ми також знаємо, що спільне вживання алкоголю — зокрема під час таких традицій, як застілля — допомагає формувати і зміцнювати соціальні зв’язки. Отже, тепер ми знаємо, що дикі шимпанзе їдять і діляться спиртними фруктами — питання в тому, чи можуть вони отримувати подібні переваги?».

Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Шимпанзе їдять ферментовані фрукти з етанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Дослідники зазначають, що примітно, що шимпанзе ділилися фруктами, а не їли їх поодинці.

«Шимпанзе не діляться їжею постійно, тому така поведінка з ферментованими фруктами може бути важливою», — каже дослідниця Кімберлі Гокінгс. «Нам потрібно дізнатися більше про те, чи навмисно вони шукають фрукти з етанолом і як вони його засвоюють, але така поведінка може бути ранньою еволюційною стадією «бенкетування». Якщо це так, то це свідчить про те, що людська традиція бенкетувати може мати витоки глибоко в нашій еволюційній історії».

Нагадаємо, науковці розгадали таємницю, чому крила вухатої сови світяться рожевим.

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