Стіни, "що дихають", без втрати площі: як інноваційні аерогелі врятують історичні будинки від холоду

Будівництво / © pexels.com

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Аерогелі — одні з найлегших твердих матеріалів у світі — можуть стати рішенням для утеплення старих та історичних будинків, де звичайна теплоізоляція часто непридатна. Стартапи у Великій Британії та Франції вже готуються до промислового виробництва штукатурок і покриттів із додаванням аерогелю.

Про це йдеться у матеріалі New Scientist.

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Особливо актуально це для старої забудови. Лише у Великій Британії близько 8 млн будинків мають масивні стіни, більшість із яких звели до 1920-х років. Зовнішнє утеплення таких будівель часто обмежене вимогами до збереження фасадів, а внутрішнє забирає площу та може створювати проблеми з вологою і пліснявою.

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Через слабку теплоізоляцію такі будинки потребують значно більше енергії для опалення. Це також ускладнює перехід на низьковуглецеві системи опалення, адже без попередньої модернізації їхня експлуатація може бути дорогою.

Чим особливий аерогель

Аерогель — надзвичайно пористий матеріал, значну частину об’єму якого займає повітря. Така структура уповільнює передання тепла, тому тонший шар може забезпечувати високі теплоізоляційні властивості.

Ще одна перевага — вогнестійкість і здатність пропускати повітря. Для історичних будівель це важливо, оскільки стіни мають «дихати», щоб не накопичувалася волога.

Раніше широке застосування аерогелів стримували висока ціна та складне енергоємне виробництво. Тепер компанії намагаються зробити технологію дешевшою і придатною для масового будівництва.

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Британський стартап Thermulon розробляє вапняну штукатурку з аерогелем для старих будинків. Саме вона може стати першим продуктом компанії, який вийде на масовий ринок.

Французький Keey Aerogel виробляє аерогель із відходів кремнезему. За даними компанії, такий матеріал має утричі менший вуглецевий слід, ніж традиційні аерогелі. Стартап також працює над покриттями для «холодних дахів», які відбивають сонячне світло і зменшують перегрівання будинків улітку.

Головна проблема — ціна

Навіть після здешевлення виробництва аерогелева ізоляція залишатиметься дорожчою за традиційні матеріали.

Однак для історичних будівель вона може виявитися одним із небагатьох способів суттєво скоротити тепловтрати без зміни фасаду, значного потовщення стін чи втрати площі всередині приміщень.

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