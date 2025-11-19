Дики вовки, ймовірно вперше, використали інструменти для здобуття їжі

Вовки / © Pixabay

Реклама

Дослідники зафіксували, як дикі вовки в Британській Колумбії вперше, можливо, використали інструмент для здобуття їжі, тягнучи крабові пастки на берег і отримуючи приманку.

Про це пише видання IFLScience.

Вперше у світі спостережено поведінку диких вовків, яка може свідчити про використання інструментів. Відеозаписи, зроблені у Британській Колумбії, показують, як дві вовчиці тягнуть лінії крабових пасток, щоб дістати приманку, демонструючи високий рівень когнітивних здібностей.

Реклама

Поведінка була вперше помічена у 2023 році, коли охоронці корінної нації Haíɫzaqv розмістили пастки уздовж узбережжя біля Белла-Белли для контролю інвазії європейського зеленого краба. Пастки, приманені оселедцем та морським левом, почали показувати ознаки пошкодження, причину чого спершу приписували водним тваринам, як-от тюленям чи видрам, оскільки деякі пастки були занурені в глибоку воду.

Але камери, встановлені між 28 та 30 травня 2024 року, зафіксували неочікуване явище. 29 травня вовчиця пливла до буйка, прикріпленого до зануреної крабової пастки, і тягнула лінію на берег. Потім вона скинула буй та продовжила тягти пастку на пляж, поки вона не виплила з води, після чого з’їла приманку.

Автори нового дослідження зазначають, що «цей процес демонструє складне розуміння багатокрокового зв’язку між буйком та приманкою в невидимій пастці». Вовчиця, ймовірно, зрозуміла, що всі компоненти можна тягнути послідовно, щоб дістати пастку і їжу всередині.

Хоча дослідники ще не спостерігали, щоб інші вовки витягували повністю приховані пастки, друге відео, зняте 15 лютого 2025 року, показує вовка, який тягне лінію частково зануреної пастки. За словами авторів, така поведінка свідчить про «причинне розуміння» і є «цілеспрямованою», хоча остаточно не зрозуміло, чи відповідає вона класичному визначенню використання інструментів.

Реклама

Ці спостереження можуть стати першим доказом того, що дикі вовки здатні на складні когнітивні дії, раніше помічені лише у шимпанзе та ворон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Хмельниччини розповідають, що вовки з лісу розгулюють селами. Люди бояться, що хижаки можуть напасти і на них. Дітей тепер далеко не відпускають.