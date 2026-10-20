Динозавр «Франкенштейн» мав метрові кігті: вчені розкрили їхнє несподіване призначення

Кіготь терізинозавра. Ілюстративне фото: Matt Martyniuk/CC BY-SA 4.0

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Близько 70 мільйонів років тому на території сучасної Монголії жив один із найдивніших динозаврів — терізинозавр. Попри загрозливий вигляд, цей гігант був травоїдним, а його кігті, довжина яких сягала приблизно метра, ймовірно, призначалися зовсім не для полювання.

Про це пише IFLScience.

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Палеонтологиня з Університету Калгарі Дарла Зеленицька називає терізинозаврів одним із найдивніших еволюційних експериментів серед динозаврів. Вони мали маленьку голову, довгу шию, масивний тулуб і величезні гострі кігті. За словами науковиці, будова їхнього тіла нагадувала своєрідне поєднання жирафа, панди та лінивця, через що цих тварин можна назвати «Франкенштейнами серед динозаврів».

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Особливо вирізнявся Therizinosaurus cheloniformis. Палеонтологи вважають, що він мав найдовші кігті серед усіх відомих наземних тварин — близько метра завдовжки.

Водночас учені не вважають їх знаряддям для вбивства здобичі. Терізинозаври були травоїдними, тому кігті могли допомагати їм зривати гілки та маніпулювати рослинністю. Також вони могли слугувати для захисту або демонстрації.

Ба більше, дослідження 2023 року поставило під сумнів практичне призначення надзвичайно довгих кігтів Therizinosaurus cheloniformis. Науковці не виявили для них очевидної механічної функції та припустили, що вони могли використовуватися передусім для демонстрації — наприклад, щоб залякувати суперників або приваблювати партнерів.

Нещодавно в Монголії вчені також описали інший незвичайний вид терізинозаврів — Duonychus tsogtbaatari, який жив приблизно 90 мільйонів років тому. На відміну від більшості родичів із трьома пальцями, він мав лише два. Один із його кігтів зберігся разом із кератиновою оболонкою — надзвичайно рідкісною для скам’янілостей деталлю.

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Нагадаємо, раншіе археологи знайшли на острові біля Патагонії залишки судна та предмети, які могли належати мисливцям на пінгвінів. Їхня експедиція 1873 року закінчилася кораблетрощею.

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