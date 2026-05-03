Наукові дослідження вказують на те, що динозаври могли з’явитися на Землі на 10 мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше, або ніж показують знайдені скам’янілості.

Коли палеонтологи говорять про «найдавніших динозаврів», зазвичай мають на увазі найстаріші знайдені скам’янілості, які можна впевнено віднести до динозаврів. Але це не те саме, що перший динозавр в історії Землі.

Щоб тварина стала скам’янілістю, її рештки мають швидко опинитися в правильних умовах: бути похованими осадом, уникнути руйнування, пройти мільйони років геологічних змін і зрештою бути знайденими людьми.

Тому перша знайдена фосилія майже ніколи не дорівнює першому представнику групи. Між справжнім походженням виду або клади й найдавнішою відомою скам’янілістю часто є розрив.

«Ми оцінюємо, що динозаври виникли між 250 і 240 млн років тому, на 10 мільйонів років раніше за найдавніші беззаперечні фосилії динозаврів», — написали автори у статті про ранній сплеск скелетної еволюції динозаврів.

Ймовірне виникнення динозаврів між 250 і 240 млн років тому переносить їхній початок ближче до раннього тріасового періоду. Це був світ після пермсько-тріасового масового вимирання — найбільшого відомого вимирання в історії Землі.

Після цієї кризи екосистеми були нестабільними. Багато старих груп зникли або ослабли, а нові тварини отримали можливість зайняти звільнені екологічні ніші. У такому світі ранні динозаври могли спершу бути малими, рідкісними й не домінувати на суші.

Саме тому їхні ранні сліди могли погано зберегтися. Якщо перші динозаври були нечисленними, жили в регіонах із низьким шансом фосилізації або мали кістки, які рідко потрапляли в осадові умови, то їхня рання історія могла просто не потрапити до палеонтологічного архіву.

