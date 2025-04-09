Динозаври не вимерли б без астероїда: нове дослідження спростовує популярну теорію

Скелет динозавра. / © pixabay.com

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Довгий час вважалося, що динозаври почали поступово вимирати ще до падіння астероїда 66 мільйонів років тому.

Проте нове дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона, опубліковане Interesting Engineering, кидає виклик цій теорії.

Науковці переконані, що динозаври продовжували процвітати до моменту катастрофи, а різке скорочення їхніх скам’янілостей перед ударом — не доказ вимирання, а наслідок поганої збереженості викопних решток.

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Дослідники проаналізували понад 8000 скам’янілостей з Північної Америки, зокрема чотирьох ключових груп: анкілозаврів, трицератопсів, качкодзьобих динозаврів та тиранозаврів. Виявилося, що зменшення знахідок скам’янілостей не свідчить про зникнення тварин, а радше про складнощі з геологічним доступом до порід крейдяного періоду.

“Ми не можемо приймати скам’янілості за чисту монету”, — зазначив доктор Кріс Дін, автор дослідження. За його словами, ймовірність знайти рештки зменшилася, але ареал проживання динозаврів залишався стабільним.

Дослідження за допомогою моделювання показало, що потенційна площа, яку могли заселяти ці тварини, не скорочувалась протягом 18 мільйонів років перед зіткненням з астероїдом. Це означає, що до моменту катастрофи динозаври залишались різноманітними та поширеними.

“Якби не той астероїд, вони могли б і досі ділити цю планету зі ссавцями, ящерами та їхніми нащадками — птахами”, — підсумував співавтор дослідження доктор Алессандро К’яренца.