Немовля. Ілюстративне зображення / © Unsplash

Реклама

Нещодавно вчені оголосили про народження восьми здорових дітей у Великій Британії, зачатих за допомогою ДНК трьох осіб.

Про це повідомило видання The Conversation.

Ембріон використовує ДНК з яйцеклітини та сперми передбачуваних батька та матері, а також клітини з яйцеклітини другої жінки (донора).

Реклама

Цей процес, відомий як мітохондріальна замісна терапія, дозволяє жінкам з певними генетичними порушеннями зачати дитину, не передаючи свою хворобу спадкоємцям.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка дозволила донорство мітохондрій для ембріонів трьох осіб ше десять років тому, у 2015 році.

В інших країнах такі донорства заборонені або суворо контролюються.

Ці обмеження ґрунтуються на політичних та етичних занепокоєннях щодо використання людських ембріонів для досліджень, невідомого впливу на здоров’я дітей та ширших наслідках дозволу на генетичну модифікацію людських ембріонів.

Реклама

Також існують побоювання щодо етичних чи правових наслідків створення дітей від «трьох батьків».

Однак не зовсім правильно стверджувати, що в результаті цього процесу у дитини буде справді троє батьків, оскільки кількість ДНК, яку надає донор, є незначною, лише 0,1% ДНК дитини. Тому дитина не матиме жодних спільних фізичних характеристик з донором.

Цей метод використовується лише для людей, які страждають на мітохондріальні захворювання, і ретельно регулюється. Він недоступний для більш широкого використання.

Нагадаємо, вчені наголошують, що не всі риси успадковуються дітьми однаково: одні приходять винятково від матері, інші — від батька, а деякі формуються під впливом обох.