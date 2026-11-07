Дитинча одного з найрідкісніших китів у світі здивувало вчених: деталі

Рідкісний кит здивував учених появою дитинчати / © Associated Press

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Дослідники виявили раніше невідоме дитинча північноатлантичного гладкого кита — виду, який перебуває на межі зникнення. Малюкові вдалося залишатися непоміченим протягом кількох місяців, попри постійне спостереження науковців за цими тваринами.

Про це повідомляє Popular Science.

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Несподіване відкриття зробили у вересні поблизу острова Антікості в канадській провінції Квебек. Там фахівці помітили 38-річну самку, на ім’я Сілт разом із дитинчам, про існування якого раніше не знали.

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Для Сілт це вже шосте відоме науковцям дитинча. Ба більше, самка не лише мати, а й бабуся та прабабуся.

За словами дослідників, киту вдалося уникати спостережень протягом весни та літа. Точне місце й час народження малюка залишаються загадкою. Водночас у лютому Сілт бачили біля південно-східного узбережжя США, тому фахівці припускають, що саме там вона могла народити.

Поява нового дитинчати має особливе значення для збереження виду. Північноатлантичні гладкі кити належать до найбільш загрожених великих китів планети. Серед головних небезпек для них — зіткнення із суднами та заплутування в рибальських снастях.

Попри це, останні оцінки свідчать про поступове відновлення популяції. За даними за 2024 рік, чисельність цих китів становила приблизно 384 особини, що на 2,1% більше, ніж роком раніше.

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Старша наукова співробітниця Акваріума Нової Англії Гізер Петтіс зазначила, що збільшення популяції дає підстави для оптимізму. Однак вона наголосила, що 384 особини — надзвичайно мала чисельність, а загрози, пов’язані з діяльністю людини, нікуди не зникли.

Нагадаємо, раніше в Австралії виявили павука, який бігає швидше за людину. Коричневий павук-мисливець з Австралії може розвивати швидкість майже 13 км/год.

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