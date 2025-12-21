Дивна аномалія зі змінами пір року на Землі впливає на еволюцію

Планета Земля / © pixabay.com

Спостереження за Землею з космосу виявило, що зміна пір року на однакових широтах в одній і тій же півкулі відбувається не одночасно. Це може мати далекосяжний вплив на еволюцію різних видів.

Дослідження науковців опубліковане в журналі Nature, пише ScienceAlert.

Супутникові дані за останні 20 років засвідчили, що навіть регіони, розташовані поруч, можуть формувати абсолютно різні середовища існування, з різними погодними та екологічними умовами.

Дослідження показує, що календар природи набагато складніший, ніж проста зміна ритму — зима, весна, літо, осінь.

Науковці виявили глобальні регіони, де сезонні закономірності особливо сильно відрізняються. При цьому саме тут спостерігаються осередки біорізноманіття.

Дослідники припустили, що, оскільки природні ресурси у двох сусідніх місцях проживання стають доступними в різні пори року, це може впливати на еволюцію флори і фауни в кожному з них.

Якщо вид в одному місці досягає свого репродуктивного сезону раніше або пізніше того самого виду в сусідньому місці, це перешкоджає схрещуванню. Протягом багатьох поколінь це може призвести до еволюції двох абсолютно різних видів.

Ще одна закономірність, виявлена вченими, полягає в тому, що в п’яти середземноморських регіонах Землі, з м’якою, вологою зимою і спекотним, сухим літом, спостерігалися цикли зростання лісів, пік яких припадав приблизно на два місяці пізніше, ніж в інших екосистемах.

Ця невідповідність спостерігалася також у таких місцях, як Каліфорнія, Чилі, Південна Африка, південна Австралія.

Нова карта також показує відмінності в часі цвітіння рослин і готовності сільськогосподарських культур до збирання врожаю.

Дослідників вважають, що сучасні кліматичні моделі, які роблять загальні припущення про сезони, не враховують всієї повноти величезного розмаїття нашої планети. Якщо ми хочемо зрозуміти, як кліматична криза насправді вплине на нашу планету, необхідно враховувати відмінності різних місць, навіть якщо вони розташовані по сусідству.

