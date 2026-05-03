Дивна "вічно молода" тварина може стати ключем до відновлення кінцівок у людей

Аксолотль / © Getty Images

Можливість відновлення втрачених кінцівок у людей, яка ще недавно здавалася науковою фантастикою, може стати реальністю завдяки дослідженню незвичайної тварини — аксолотля, якого часто називають «Пітером Пеном» тваринного світу через його здатність не дорослішати.

Про це пише Unilad.

Мексиканська амфібія зберігає личинкову форму протягом усього життя. Саме ця особливість давно привертає увагу вчених, але ключовим відкриттям стала її здатність до повної регенерації: тварина може відрощувати втрачені кінцівки, частини тканин і навіть органів.

У межах нового дослідження аксолотлів вивчали разом із мишами та зебрарибками — видами, які також мають певні регенеративні можливості. Наприклад, зебрарибки здатні відновлювати хвостові плавці та окремі тканини, а миші — лише обмежено регенерувати кінчики пальців.

Науковці, які опублікували результати у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, заявили про виявлення спільних генетичних механізмів, що відповідають за регенерацію у різних видів.

«Це важливе дослідження об’єднало три лабораторії, які працювали з трьома організмами, щоб порівняти регенерацію», — зазначив доцент біології Wake Forest University Джош Керрі. «Воно показало нам, що існують універсальні генетичні програми, які керують регенерацією у дуже різних організмів — саламандр, риб і мишей».

Дослідники звернули особливу увагу на гени SP6 та SP8, які активуються під час відновлення тканин. Експерименти показали, що відключення цих генів у аксолотлів порушує регенерацію кісток, а у мишей призводить до подібних ефектів.

У подальших тестах вчені використали молекулу FGF8, яка стимулює ріст тканин. Введення цієї сполуки частково відновлювало здатність мишей до регенерації кісткової тканини.

Попри те, що люди не мають подібних природних механізмів, науковці вважають, що ці відкриття можуть стати основою для майбутніх методів лікування втрати кінцівок — через генно-терапевтичні підходи, стовбурові клітини або біоінженерію.

Щороку у світі понад мільйон людей переживають ампутацію, найчастіше через травми, діабет, інфекції або онкологічні захворювання. Сучасні протези значно покращили якість життя пацієнтів, однак повне відновлення функцій кінцівки залишається недосяжним.

