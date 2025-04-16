Дивне сяйво: феномен "молочного моря" панад 400 років спантеличує вчених (фото)

Дивне сяйво океану / © pixabay.com

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Вчені наблизилися до розгадки феноменального сяйва в океані.

Про це йдеться на earth.

Явище сяйва в океані отримало назву «молочне море».

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Світіння настільки яскраве, що моряки розповідали, ніби могли читати газету в повній темряві. Проте, попри численні свідчення, через рідкість події та її віддаленість дослідникам довгий час не вдавалося зібрати достатньо даних.

Феномен молочного моря Фото: earth

Вчений з Університету штату Колорадо Джастін Хадсон проаналізував понад 400 випадків зафіксованого сяйва «молочних морів», зокрема як історичні звіти, так і сучасні супутникові дані. Дослідник сподівається, що ці дані допоможуть не лише зрозуміти природу цього явища, а й навчитися передбачати його появу, щоб організувати спеціальні наукові експедиції, зазначає видання.

Одною з імовірних причин світіння пов’язана з мікроскопічними біолюмінесцентними бактеріями Vibrio harveyi.

Саме вони, ймовірно, відповідальні за таке інтенсивне світіння. Принаймні один випадок, коли дослідницьке судно зібрало проби води під час події «молочного моря» у 1985 році, підтвердив наявність цих бактерій. Проте, за словами вчених, остаточної відповіді на питання, чому і за яких умов виникає світіння, досі немає.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на дні Антарктичного океану знайшли дивних істот, невідомих науці.

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