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Дивне сяйво: феномен "молочного моря" панад 400 років спантеличує вчених (фото)
Науковці зробили значний крок уперед у дослідженні сяйва океану.
Вчені наблизилися до розгадки феноменального сяйва в океані.
Про це йдеться на earth.
Явище сяйва в океані отримало назву «молочне море».
Світіння настільки яскраве, що моряки розповідали, ніби могли читати газету в повній темряві. Проте, попри численні свідчення, через рідкість події та її віддаленість дослідникам довгий час не вдавалося зібрати достатньо даних.
Вчений з Університету штату Колорадо Джастін Хадсон проаналізував понад 400 випадків зафіксованого сяйва «молочних морів», зокрема як історичні звіти, так і сучасні супутникові дані. Дослідник сподівається, що ці дані допоможуть не лише зрозуміти природу цього явища, а й навчитися передбачати його появу, щоб організувати спеціальні наукові експедиції, зазначає видання.
Одною з імовірних причин світіння пов’язана з мікроскопічними біолюмінесцентними бактеріями Vibrio harveyi.
Саме вони, ймовірно, відповідальні за таке інтенсивне світіння. Принаймні один випадок, коли дослідницьке судно зібрало проби води під час події «молочного моря» у 1985 році, підтвердив наявність цих бактерій. Проте, за словами вчених, остаточної відповіді на питання, чому і за яких умов виникає світіння, досі немає.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що на дні Антарктичного океану знайшли дивних істот, невідомих науці.
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