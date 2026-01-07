ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Дивні прямокутники на дні Тихого океану сколихнули Мережу — що це насправді

Прямі лінії та чіткі прямокутники на дні Тихого океану біля Коста-Рики викликали хвилю здогадок у соцмережах. Знахідка виглядала загадково, але має просте пояснення.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гігантські прямокутнки на дні океану

Гігантські прямокутнки на дні океану / © Google Maps

Користувачі Google Maps помітили на дні Тихого океану біля берегів Коста-Рики великі прямокутні контури, що нагадували тунелі або укриті під водою споруди. Знахідка викликала жваве обговорення — автор публікації у соцмережі припустив, що геометричні форми можуть бути рукотворними.

Про це повідомило видання Фокус.

Та фахівці швидко пояснили походження цих «будівель». Насправді помітні на картах прямокутники — це артефакти, які виникають під час збору даних про глибину океану. Переважна частина морського дна досі не має високоточного картографування: лише окремі ділянки досліджувалися за допомогою гідролокаторів, а не супутникових знімків.

Через це фрагменти, обстежені багатопроменевими ехолотами, виглядають на мапі інакше — вони формують рівні та чіткі смуги, оскільки буксировані гідролокатори рухаються прямими траєкторіями. У цьому випадку дані, ймовірно, були зібрані 2010 року науково-дослідним судном Melville.

Науковці додають, що нещодавно база картування океанічного дна поповнилася ще на 5,4 млн км² — це площа, що приблизно вдвічі перевищує територію Аргентини. Загалом нині нанесено близько 24,9% світового морського дна.

Завдяки таким дослідженням відкривається складна топографія підводного світу — від гір і долин до обширних рівнин. Дані батиметричних карт є ключовими для вивчення розвитку океану, течій, морської археології та екосистем, зокрема глибоководних коралових рифів.

Нагадаємо, в Уельсі, неподалік від злітної смуги аеропорту Кардіффа, археологи зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити уявлення про життя в ранньому середньовіччі. На території замку Фонмон дослідники виявили стародавній могильник, де в VI-VII століттях ховали переважно жінок.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie