Гігантські прямокутнки на дні океану / © Google Maps

Реклама

Користувачі Google Maps помітили на дні Тихого океану біля берегів Коста-Рики великі прямокутні контури, що нагадували тунелі або укриті під водою споруди. Знахідка викликала жваве обговорення — автор публікації у соцмережі припустив, що геометричні форми можуть бути рукотворними.

Про це повідомило видання Фокус.

Та фахівці швидко пояснили походження цих «будівель». Насправді помітні на картах прямокутники — це артефакти, які виникають під час збору даних про глибину океану. Переважна частина морського дна досі не має високоточного картографування: лише окремі ділянки досліджувалися за допомогою гідролокаторів, а не супутникових знімків.

Реклама

Через це фрагменти, обстежені багатопроменевими ехолотами, виглядають на мапі інакше — вони формують рівні та чіткі смуги, оскільки буксировані гідролокатори рухаються прямими траєкторіями. У цьому випадку дані, ймовірно, були зібрані 2010 року науково-дослідним судном Melville.

Науковці додають, що нещодавно база картування океанічного дна поповнилася ще на 5,4 млн км² — це площа, що приблизно вдвічі перевищує територію Аргентини. Загалом нині нанесено близько 24,9% світового морського дна.

Завдяки таким дослідженням відкривається складна топографія підводного світу — від гір і долин до обширних рівнин. Дані батиметричних карт є ключовими для вивчення розвитку океану, течій, морської археології та екосистем, зокрема глибоководних коралових рифів.

Нагадаємо, в Уельсі, неподалік від злітної смуги аеропорту Кардіффа, археологи зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити уявлення про життя в ранньому середньовіччі. На території замку Фонмон дослідники виявили стародавній могильник, де в VI-VII століттях ховали переважно жінок.