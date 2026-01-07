- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 298
- Час на прочитання
- 2 хв
Дивні прямокутники на дні Тихого океану сколихнули Мережу — що це насправді
Прямі лінії та чіткі прямокутники на дні Тихого океану біля Коста-Рики викликали хвилю здогадок у соцмережах. Знахідка виглядала загадково, але має просте пояснення.
Користувачі Google Maps помітили на дні Тихого океану біля берегів Коста-Рики великі прямокутні контури, що нагадували тунелі або укриті під водою споруди. Знахідка викликала жваве обговорення — автор публікації у соцмережі припустив, що геометричні форми можуть бути рукотворними.
Про це повідомило видання Фокус.
Та фахівці швидко пояснили походження цих «будівель». Насправді помітні на картах прямокутники — це артефакти, які виникають під час збору даних про глибину океану. Переважна частина морського дна досі не має високоточного картографування: лише окремі ділянки досліджувалися за допомогою гідролокаторів, а не супутникових знімків.
Через це фрагменти, обстежені багатопроменевими ехолотами, виглядають на мапі інакше — вони формують рівні та чіткі смуги, оскільки буксировані гідролокатори рухаються прямими траєкторіями. У цьому випадку дані, ймовірно, були зібрані 2010 року науково-дослідним судном Melville.
Науковці додають, що нещодавно база картування океанічного дна поповнилася ще на 5,4 млн км² — це площа, що приблизно вдвічі перевищує територію Аргентини. Загалом нині нанесено близько 24,9% світового морського дна.
Завдяки таким дослідженням відкривається складна топографія підводного світу — від гір і долин до обширних рівнин. Дані батиметричних карт є ключовими для вивчення розвитку океану, течій, морської археології та екосистем, зокрема глибоководних коралових рифів.
Нагадаємо, в Уельсі, неподалік від злітної смуги аеропорту Кардіффа, археологи зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити уявлення про життя в ранньому середньовіччі. На території замку Фонмон дослідники виявили стародавній могильник, де в VI-VII століттях ховали переважно жінок.