Дивний феномен: чим пахнуть мурахи і чому це відчувають не всі люди

Деякі люди стверджують, що відчувають запах мурах

Реклама

Ви коли-небудь чули, що мурахи пахнуть? Виявляється, це не вигадка: деякі люди дійсно можуть розрізняти їхній запах, тоді як для інших це повна загадка. Це дивне явище викликає жваві дискусії в Мережі та зацікавило науковців.

Про це пише IFLScience.

Мурашиний «аромат»: від прянощів до побутової хімії

У соціальних мережах періодично з’являються вірусні дописи, де люди діляться своїми враженнями від «мурашиного» запаху. Коментарі вражають різноманітністю: хтось описує його як «пряний», інші — як «хімічний», щось схоже на «іржавий» або навіть «блакитний сир» чи «гнилі кокоси».

Реклама

Переважна більшість людей, близько 80%, взагалі не відчувають жодного запаху від мурах і глибоко здивовані, що інші на це спроможні.

Чому мурахи пахнуть

На щастя, ентомологи вже встигли вивчити це цікаве явище. Дослідження 2015 року, присвячене запаху «пахучої домашньої мурашки» (Tapinoma sessile), показало, що найчастішою асоціацією був саме блакитний сир. Вчені, зокрема експерт по мурахах Клінт Пенік, з’ясували, що за цей аромат відповідають хімічні речовини — метилкетони. Виявляється, ці сполуки містяться як у згаданих мурахах, так і в блакитному сирі, а також у синій плісняві, яка з’являється на гнилих кокосах.

Інші види мурах також мають свої специфічні «аромати». Наприклад, мурахи-теслі, коли відчувають загрозу, розпилюють мурашину кислоту, яка має їдкий оцтовий запах. А цитронелові мурахи отримали свою назву завдяки кисло-цитрусовому запаху, яким вони відлякують хижаків.

Хто винен, що запах мурах відчуають не всі

То чому ж одні люди відчувають ці запахи, а інші — ні? Науковці поки не мають однозначної відповіді. Існує припущення про генетичну схильність, нібито деяким людям не вистачає певного гена для виявлення запаху мурашиної кислоти, подібно до того, як для когось аромат кінзи нагадує мило. Однак наразі цій гіпотезі бракує доказів.

Реклама

Інша версія полягає у виді мурах, поширених у вашому регіоні — адже деякі з них мають більш інтенсивний запах. Або ж, можливо, ті, хто не відчуває мурашиного запаху, просто недостатньо принюхувалися до цих комах. Дослідження цього дивовижного феномену триває.

Нагадаємо, агресивні середземноморські мурахи буквально захоплюють Німеччину та руйнують інфраструктуру. Селища, дороги, інтернет — усе під загрозою, тому уряд готує екстрені заходи.