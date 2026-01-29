Дивом вціліли: археологи відкопали найдавніші у світі дерев’яні знаряддя праці

Археологи виявили інструменти віком майже пів мільйона років

Реклама

Археологи виявили на півострові Пелопоннес у Греції найдавніші у світі збережені дерев’яні інструменти віком 430 тисяч років, які були створені ще до появи сучасної людини.

Про це повідомляє Live Science з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі PNAS.

Деревина — матеріал, який майже не має шансів пережити тисячоліття. Проте на місці розкопок Маратуса, що на півострові Пелопоннес, склалися унікальні умови. Інструменти потрапили у вологий ґрунт, де через брак кисню законсервувалися на сотні тисяч років.

Реклама

Що саме знайшли

Вчені ідентифікували два ключові предмети:

Палиця-копачка. Довгий інструмент (81 см) зі слідами обробки. Один його кінець затуплений і розщеплений, що свідчить про використання для викопування коріння або розривання ґрунту. Загадковий клин. Менший предмет (5,7 см), повністю очищений від кори. Вчені припускають, що його використовували як допоміжний інструмент для обробки каменю або кісток.

«Ці об’єкти є найстарішими дерев’яними ручними інструментами, коли-небудь знайденими, що відсуває докази використання такого типу знарядь щонайменше на 40 000 років назад», — зазначають дослідники.

Хто зробив інструменти

Вік знахідки — 430 тисяч років. Для порівняння, наш вид, Homo sapiens, з’явився приблизно на 130 тисяч років пізніше. Тож майстрами були інші гомініди.

Оскільки людських решток на місці не знайшли, вчені вагаються між двома кандидатами: це могли бути гейдельберзькі люди (Homo heidelbergensis) або ж ранні неандертальці.

Реклама

Слон і бегемот у Греції

Розкопки допомогли відтворити світ того часу. Хоча Європа переживала льодовиковий період, місцевість навколо стародавнього озера Маратуса була «оазою комфорту».

Поруч з інструментами археологи знайшли рештки тварин, які сьогодні асоціюються з Африкою: стародавніх слонів, бегемотів, а також оленів та диких кабанів.

Співавторка дослідження Катерина Харваті з Тюбінгенського університету наголошує: знахідка доводить, що доісторичні люди не покладалися лише на камінь. Вони чудово розуміли властивості дерева і вміли адаптувати природні матеріали під свої потреби.

Нагадаємо, доісторичні люди були розумніші, ніж досі вважалося. Археологи в Китаї знайшли докази складних технологій у предків людини, що жили 160 тисяч років тому.