Дивовижна знахідка віком 2,5 тисячоліття: що приховувала підземна споруда в дельті Нілу

В дельті Нілу знайшли загадкову підземну споруду / © Рятівна археологічна служба

Реклама

Під мінливими ґрунтами єгипетської дельти Нілу дослідники натрапили на справді несподівану знахідку. Вченим вдалося виявити масивну стародавню споруду, яка тисячоліттями була прихована глибоко під поверхнею землі.

Про це пише Daily Galaxy.

Сучасні технології замість розкопок

Знахідку віком понад 2500 років виявили на місці стародавнього міста Буто. Вона може виявитися другорядним храмом або гробницею.

Реклама

Через регулярні сильні повені у цій місцевості традиційні археологічні розкопки є вкрай складними.

Тому команда вчених з Кільського університету та Єгипетського науково-дослідного інституту застосувала комбінований підхід. Спочатку вони вивчили супутникові знімки для пошуку незвичних закономірностей у ґрунті.

Згодом дослідники використали електротомографію, щоб створити тривимірну модель підземного простору. Лише після цього розпочалося цілеспрямоване буріння.

«Результати цього дослідження демонструють ефективність поєднання геофізичних вимірювань і даних дистанційного зондування, що дало дуже точне бачення у виявленні похованих поселень у складному регіоні», — зазначає видання.

Реклама

Розміри будівлі та знайдені артефакти

Виявлена масивна споруда має розміри приблизно 20 на 24 метри. Вона залягає на глибині від 3 до 6 метрів під землею.

Ця монументальна будівля датується часами 26-ї династії. Цей час відомий в історії як Саїтський період.

Усередині споруди вчені знайшли низку унікальних релігійних артефактів. Серед них — амулети із зображеннями божеств Ісіди, Гора, Беса та Ваджет.

Особливу увагу привернув незвичний амулет із фігурою, яка поєднує в собі риси бабуїна, сокола та карликового бога Патайкоса. Також був знайдений скарабей зі стеатиту з іменем Тутмоса III.

Реклама

Інженерні рішення давнини

Фундамент будівлі яскраво показує, як стародавні будівельники адаптувалися до мінливих умов дельти Нілу.

Перед початком будівництва землю навмисне вирівняли за допомогою однорідного шару піску. Це свідчить про ретельне планування, необхідне в регіоні, схильному до постійних затоплень.

Також дослідження вказало на 1500-річну перерву в заселенні стародавнього Буто. Ймовірно, вона була викликана зміною русел місцевих водних шляхів.

Нагадаємо, італійські дослідники заявили про можливе виявлення ще одного Сфінкса під пісками плато Гіза. За їхніми словами, нові радарні сканування вказують не лише на існування другої статуї, а й на масштабну підземну структуру.

Реклама

Новини партнерів