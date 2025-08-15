ТСН у соціальних мережах

""Джерело молодості" імунної системи: вчені виявили секрет довголіття, проте він має свою ціну

У людей похилого віку вчені знайшли клітини, які омолоджують імунітет, але провокують небезпечні захворювання.

Чоловік та жінка похилого віку

Американські дослідники з’ясували, що в імунній системі людини можуть знаходитися спеціальні клітини, які можуть стати джерелом довголіття. Проте їхня наявність може становити серйозну небезпеку для здоров’я людини.

Про це пише Daily Mail.

За даними американських дослідників, у деяких людей, котрим понад 60 років, є так-звана «імунна молодість», яку забезпечують спеціальні лейкоцити, які відновлюють силу та м’язову масу.

У дослідженні взяли участь 100 осіб віком понад 60 років, які звернулися до клініки «Мейо», що в Міннесоті, для лікування гігантоклітинного артеріїту — аутоімунного захворювання, яке вражає артерії, включаючи аорту.

Вчені виявили, що стовпоподібні Т-клітини можуть не тільки омолоджувати імунну систему та подовжувати життя, але й сприяти швидшому поширенню хвороб.

Зокрема, ті хто мав такі клітини, були схильні до розвитку аутоімунітету. Це стан при якому імунна система помилково атакує здорові тканини та органи, сприймаючи їх за чужорідні.

«Ми спостерігали, що ці пацієнти мають дуже молоду імунну систему, попри те, що їм 60-70 років. Але є ціна, яку вони за це платять, — це аутоімунітет», — зазначила Ревматологиня та співавторка дослідження Корнелія Вейанд.

Зараз учені працюють над створенням нових тестів. Вони допоможуть виявити людей, які мають багато імунних стовбурових клітин, що може збільшити ризик розвитку аутоімунних захворювань у майбутньому.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що вчені виявили, як жахливий паразит може проникнути у ваш організм, не викликаючи болю.

