ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Дзеркальні бактерії можуть загрожувати життю на Землі: вчені б’ють на сполох

Синтетичні дзеркальні бактерії, які можуть з’явитися вже за десятиліття, викликають серйозне занепокоєння в науковців. Дослідники попереджають про ризики для людей, тварин і довкілля.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Бактерії

Бактерії / © pexels.com

Вчені з різних країн б’ють на сполох через ідею створення так званих «дзеркальних бактерій» — синтетичних форм життя, побудованих із молекул дзеркальної хіральності. На думку авторитетної групи з близько 40 дослідників, такі експерименти можуть нести серйозну загрозу для життя на Землі та екосистем загалом.

Про це повідомило видання Iflscience.

Поняття «дзеркального життя» ґрунтується на хіральності — властивості молекул бути «лівшами» чи «правшами», подібно до людських рук. Професор біохімії Університету Юти Майкл Кей пояснює, що вся земна біологія використовує лівосторонні білки й правосторонні цукри. Дзеркальні молекули — повна протилежність природним, і саме вони можуть стати основою нових штучних форм життя.

Науковці зазначають, що дзеркальні організми теоретично можуть виживати в природних умовах і розвиватися так само, як звичайні бактерії. Але їхня взаємодія з живими системами буде кардинально іншою. Через зворотну хіральність такі бактерії потенційно здатні уникати імунної відповіді людей, тварин і рослин, швидко розмножуватися та навіть набувати стійкості до антибіотиків.

У звіті наголошується, що втеча подібних організмів із лабораторії могла б призвести до незворотних змін у довкіллі. Вони можуть вільно колонізувати різні середовища, не маючи природних «ворогів», а також порушувати екологічну рівновагу.

Команда пропонує кілька теоретичних шляхів мінімізації ризиків, наприклад створення бактерій, які залежать від молекул, відсутніх у природі. Але навіть у цьому випадку науковці наголошують: людська помилка або еволюція самих організмів повністю не виключають небезпеки.

Попри потенційну цінність дзеркальних молекул у медицині, автори звіту роблять однозначний висновок — на сьогодні переваги не можуть переважити можливі катастрофічні наслідки.

Нагадаємо, віруси, які пройшли еволюцію в умовах мікрогравітації на Міжнародній космічній станції та повернулися на Землю, показали підвищену здатність атакувати бактерії. Нове дослідження демонструє: мікрогравітація змінює поведінку бактерій і фагів, відкриваючи можливості для створення лікувань проти інфекцій, стійких до антибіотиків.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie