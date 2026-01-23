Дзеркальні бактерії можуть загрожувати життю на Землі: вчені б’ють на сполох

Бактерії / © pexels.com

Вчені з різних країн б’ють на сполох через ідею створення так званих «дзеркальних бактерій» — синтетичних форм життя, побудованих із молекул дзеркальної хіральності. На думку авторитетної групи з близько 40 дослідників, такі експерименти можуть нести серйозну загрозу для життя на Землі та екосистем загалом.

Про це повідомило видання Iflscience.

Поняття «дзеркального життя» ґрунтується на хіральності — властивості молекул бути «лівшами» чи «правшами», подібно до людських рук. Професор біохімії Університету Юти Майкл Кей пояснює, що вся земна біологія використовує лівосторонні білки й правосторонні цукри. Дзеркальні молекули — повна протилежність природним, і саме вони можуть стати основою нових штучних форм життя.

Науковці зазначають, що дзеркальні організми теоретично можуть виживати в природних умовах і розвиватися так само, як звичайні бактерії. Але їхня взаємодія з живими системами буде кардинально іншою. Через зворотну хіральність такі бактерії потенційно здатні уникати імунної відповіді людей, тварин і рослин, швидко розмножуватися та навіть набувати стійкості до антибіотиків.

У звіті наголошується, що втеча подібних організмів із лабораторії могла б призвести до незворотних змін у довкіллі. Вони можуть вільно колонізувати різні середовища, не маючи природних «ворогів», а також порушувати екологічну рівновагу.

Команда пропонує кілька теоретичних шляхів мінімізації ризиків, наприклад створення бактерій, які залежать від молекул, відсутніх у природі. Але навіть у цьому випадку науковці наголошують: людська помилка або еволюція самих організмів повністю не виключають небезпеки.

Попри потенційну цінність дзеркальних молекул у медицині, автори звіту роблять однозначний висновок — на сьогодні переваги не можуть переважити можливі катастрофічні наслідки.

