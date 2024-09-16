Дзвін тривав дев’ять днів: вчені пояснили сейсмічний сигнал в Гренландії, який вважали НЛО

Дослідників здивував сигнал, схожий на дзвін дзвона, що надходив зі східної Гренландії. Звучання було чутно протягом 9 днів.

Про це пише видання Nature.

Навіть віддалені станції зареєстрували сигнал, зокрема, одна в Антарктиді.

"Це перший випадок, коли ми виявили сейсмічний сигнал такого типу в глобальних записах: деякі люди думали, що їхні датчики зламані", — розповів геолог із Геологічної служби Данії та Гренландії в Копенгагені Крістіан Свенневіг.

Вчені точно визначили ймовірне джерело звуку

Дивний сигнал викликав повідомлення про цунамі на дослідницькій станції в гренландському Діксон-фіорді. Пізніше дослідники визначили ймовірне джерело звуку: гірська вершина заввишки 1,2 км обвалилася в яр у фіорді. Водночас дослідники не розуміли, як зсув міг викликати такий тривалий відгомін, тому продовжили вивчення феномену.

Раніше подібні сейсмологічні сигнали вже фіксували понад десять років тому. Зсуви в закритих водних басейнах спричинили поворотно-поступальний рух, відомий як сейша, що дало монохроматичну сейсмічну ознаку, подібну до сейсмічної в 2023 році. Різниця полягала в тому, що ці події реєструвалися лише локально і тривали менше години.

Свенневіг і його колеги почали документувати зсув і викликане ним цунамі. Вони підрахували, що в результаті обвалу вершини гори утворився зсув, який несе близько 25 млн куб м матеріалу, що еквівалентно приблизно 10 000 олімпійських басейнів. Глиняний матеріал врізався в місцевий льодовик на дні яру, утворивши кам’яно-льодову лавину, яка каскадом впала у фіорд.

"Початковий сплеск був 200 метрів у висоту, а наступні хвилі становили приблизно половину цієї висоти", - каже Свенневіг.

Висота цунамі була 4 м приблизно за 75 км від початкового удару. Але те, що зробило цю подію унікальною, то це очевидна стійкість плескаючого руху — з хвилями приблизно 7 м — що тривала між гірськими схилами вузького фіорду. Використовуючи детальні військові карти дна фіорду, команда змоделювала подію, припустивши, що зсув міг викликати таємничий сигнал.

Тож дослідники пояснили таку сейсмологічну подію. Насправді винуватцем було глобальне потепління, яке стоншило льодовик, що лежить в основі гори, і зрештою створило основу для зсуву.

"Ймовірно, у майбутньому ми побачимо більше таких дивовижних заходів", — каже він.

Нагадаємо, у надрах Землі виявлено неймовірну "схованку" з алмазами. Фахівці визначили, чи зможуть люди до них дістатися.

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